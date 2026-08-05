En cancha de Huracán, Boca Juniors recibe a Estudiantes por la segunda fecha del Torneo Clausura

Boca enfrentará a Estudiantes de La Plata desde las 19, en un partido pendiente de la segunda fecha del Clausura. El Xeneize será local en el estadio de Huracán debido a las obras de mantenimiento del césped que se están realizando en la Bombonera.
El Xeneize viene de empatar contra Newell’s en Rosario y jugará su primer partido como local en el campeonato, aunque lo hará desde el estadio de Huracán por obras de mantenimiento en la Bombonera.
Boca enfrentará a Estudiantes de La Plata desde las 19, en un partido pendiente de la segunda fecha del Clausura. El Xeneize será local en el estadio de Huracán debido a las obras de mantenimiento del césped que se están realizando en la Bombonera.
El equipo de Arruabarrena todavía no ganó en el campeonato, tras ser goleado por Riestra (3-0) y empatar con Newell's (2-2).
El partido será dirigido por Nazareno Arasa y se podrá ver en vivo por TNT Sports.