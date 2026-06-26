Confirmado: Scaloni anunció que Messi será suplente ante Jordania y anticipó cambios en la Selección argentina

La Selección argentina ya se encuentra concentrada para afrontar el compromiso de este sábado frente a Jordania y, a su llegada al hotel donde se hospedará, fue recibida por una multitud de hinchas que acompañó al plantel con banderas, cánticos y una cálida bienvenida.

En la previa del encuentro, Lionel Scaloni brindó su habitual conferencia de prensa y despejó la principal incógnita de la formación: Lionel Messi no será titular y comenzará el partido en el banco de suplentes.

"Leo va a ir al banco", confirmó el entrenador. "Le contesto porque es usted. Si no, por ahí la esquivaría. Leo va a arrancar después, y el equipo lo tengo confirmado, pero lo diremos mañana", expresó entre sonrisas, antes de revelar la decisión.

Scaloni explicó que el encuentro servirá para darle rodaje a futbolistas que han tenido poca participación, aunque remarcó que la idea futbolística del equipo no cambiará.

"Si mañana juegan, merecen jugar. Forman parte de la convocatoria y del proceso. Cuando no juegan son los primeros en entrenar al otro día. Como DT, si les puedo dar minutos, se los doy porque lo merecen. Son grandes jugadores también", señaló.

El técnico también se refirió a los distintos estilos que se observan en el Mundial y dejó en claro que Argentina mantendrá su identidad.

"Estamos viendo diferentes maneras de jugar. Todos tienen resultados: el que ataca con el balón, como España y nosotros; el que juega de contra, al que también le está yendo bien; y el que se hace fuerte defensivamente, como Paraguay y Australia. No hay una sola manera de ganar. Para un equipo como el nuestro es difícil cambiar radicalmente su manera de jugar. Se pueden modificar matices, pero cambiar todo no es nuestra esencia", analizó.

Antes de responder las preguntas futbolísticas, Scaloni dedicó unas palabras al pueblo venezolano por la difícil situación que atraviesa.

"Me pongo un poco serio. Le mando mucha fuerza al pueblo venezolano. No puedo creer las imágenes que se están viendo, es muy triste y difícil de explicar. Les mando un fuerte abrazo porque están pasando un momento muy complicado", manifestó.

Además, el entrenador destacó la importancia de cada compromiso con la camiseta albiceleste, independientemente del contexto.

"Jugar con esta camiseta da igual el momento o si necesitás los puntos. Implica salir a jugar, hacerlo bien e intentar ganar siempre. Tenemos ganas de ver a los chicos que no han tenido minutos y saber en qué condición están. Estoy convencido de que podemos contar con ellos, pero una cosa es pensarlo y otra verlo en la cancha", sostuvo.

Por último, Scaloni fue consultado por el significado de alcanzar los 100 partidos al frente de la Selección argentina, una marca que cumplirá próximamente.

"No me lo puse a pensar. Me interesa que la gente se haya sentido identificada con el equipo, que fuimos una selección que representó a su gente y con eso ya está bien. Los 100 partidos jamás los imaginé, pero cuando llegue será un lindo momento", concluyó.