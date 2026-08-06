    • 6 de agosto de 2026 - 20:27

    Claudio Tapia sobre el técnico de la Selección: "Mi plan A, mi plan B y mi plan C es Scaloni"

    El presidente de la AFA defendió al seleccionado tras el subcampeonato mundial, respaldó de forma categórica al entrenador y planteó la posibilidad de habilitar el regreso del público visitante en los torneos locales.

    Claudio Tapia junto a Lionel Scaloni.

    Claudio Tapia junto a Lionel Scaloni.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, brindó definiciones sobre el presente y el futuro del seleccionado nacional y la organización del fútbol local durante una entrevista televisiva. El dirigente ratificó su respaldo absoluto a Lionel Scaloni, se refirió al desempeño del equipo en la última cita mundialista, planteó la opción de retornar al público visitante en las canchas argentinas y expresó su deseo de continuar al frente de la entidad rectora hacia la Copa del Mundo 2030.

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    Al ser consultado sobre la continuidad de la conducción técnica del conjunto albiceleste, Tapia despejó cualquier duda sobre alternativas en el cargo al asegurar de manera tajante: "Mi plan A, mi plan B y mi plan C es Scaloni". Asimismo, se atribuyó como su principal logro de gestión la elección del entrenador al señalar que su mayor acierto fue "haber sabido quién tenía que conducir la selección argentina". En relación con las críticas dirigidas al entorno de la selección, el dirigente manifestó su malestar al considerar que a ciertos sectores les molesta la continuidad de los éxitos deportivos del equipo nacional.

    En relación al balance de la actuación mundialista, el titular de la AFA valoró lo realizado por el plantel pese a no lograr el título en la final. Tapia destacó que se cumplió el objetivo de disputar la totalidad de los encuentros del torneo y ponderó el recorrido del ciclo deportivo, resaltando la obtención de cuatro títulos en cinco finales disputadas para catalogar al grupo como "la mejor selección de todos los tiempos".

    Durante el reportaje, el dirigente recordó además la intensidad de los cruces durante la competencia y rememoró una anécdota previa al partido frente a Inglaterra con el arquero Gerónimo Rulli, señalando la fuerte carga emocional que implicó ese choque en particular frente a otros compromisos históricos.

    Por otro lado, Tapia abordó la dinámica de los torneos de Primera División y sugirió que las instituciones deberían contar con la facultad de resolver si reciben hinchadas rivales en sus estadios, tomando como referencia los antecedentes inmediatos de la Copa Argentina. En cuanto a sus aspiraciones personales en la dirigencia deportiva, el mandatario de la AFA confirmó su intención de mantenerse en el cargo con miras a la organización del Mundial 2030.

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