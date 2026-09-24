Scaloni rompió el silencio sobre su futuro en la Selección y dejó abierta la incógnita: "No hay novedades"

Lionel Scaloni volvió a hablar públicamente sobre su futuro al frente de la Selección Argentina y, lejos de confirmar una renovación que en los últimos días parecía encaminada, dejó la definición nuevamente abierta. El entrenador se acercó este jueves a los periodistas durante la práctica del plantel en el predio de Ezeiza y aseguró que quiere continuar , aunque todavía quedan varios puntos por conversar con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

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La propuesta alternativa que la AFA le hizo a Scaloni para que renueve contrato con la Selección argentina

“Con respecto a lo mío no hay novedades. Quedamos en reunirnos con el presidente, está la predisposición. Cuando haya algo que comunicar, lo haremos” , sostuvo el DT, que tiene contrato vigente hasta diciembre de este año.

La declaración se produjo durante la primera práctica abierta a la prensa desde la final del Mundial 2026. En un gesto poco habitual, Scaloni se acercó al grupo de periodistas y respondió varias consultas, con su continuidad como tema central.

Aunque evitó confirmar un acuerdo, el entrenador dejó en claro cuál es su deseo personal. “Las ganas de estar acá están, eso seguro. Pero hay un montón de aspectos para hablar con el presidente” , explicó. También describió su lugar al frente del seleccionado como “el soñado” , aunque insistió en que todavía debe sentarse con Tapia para definir los próximos pasos.

Scaloni incluso desmintió que su renovación ya esté cerrada. “Todo lo que salió no es verdad, por ahora está todo como antes” , afirmó, después de que durante los últimos días trascendieran versiones sobre un entendimiento entre las partes.

La reunión con Tapia estaba prevista inicialmente para este miércoles, pero finalmente no se concretó. El propio entrenador contó, entre risas, que tuvo que modificar su agenda porque debió ir al dentista. Ahora resta acordar una nueva fecha para el encuentro.

El golpe de la final y la necesidad de pensar

La incertidumbre sobre su futuro comenzó después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Scaloni había reconocido entonces la necesidad de tomarse un tiempo antes de decidir si continuaba al frente del ciclo. Este jueves volvió sobre esas sensaciones. “El golpe después de la final fue fuerte”, reconoció, y aseguró que necesitó desconectarse durante un tiempo para dejar atrás la frustración por no haber podido quedarse nuevamente con la Copa del Mundo.

El DT señaló que quedó con la tranquilidad de que el equipo había entregado todo durante el torneo y explicó que, después de una competencia de semejante carga emocional, consideraba necesario detenerse a evaluar el futuro. Mientras tanto, desde el plantel aparecieron públicamente señales a favor de su continuidad. Enzo Fernández aseguró esta semana que espera que Scaloni renueve y remarcó la importancia que tuvo el entrenador en la construcción del grupo.

Mientras define su continuidad, Scaloni ya piensa en el recambio

Más allá de la negociación contractual, el entrenador continúa trabajando en la próxima etapa de la Selección. Durante su contacto con la prensa confirmó que el inicio del nuevo ciclo estará acompañado por una renovación progresiva de nombres.

“Se terminó el Mundial y es un lindo momento para que haya un recambio en la convocatoria”, explicó. Scaloni recordó que una situación similar ocurrió cuando comenzó su ciclo en 2018 y señaló que la intención es empezar a darle espacio a futbolistas jóvenes.

La actual convocatoria ya muestra parte de esa búsqueda. Argentina se prepara para disputar tres amistosos: enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre, estos dos últimos en el Monumental. El duelo ante Benín será además la despedida oficial de Lionel Messi de la Selección.

Por ahora, la renovación de Scaloni continúa sin una confirmación formal. El entrenador manifestó su deseo de permanecer en el cargo y la predisposición para negociar, pero la definición quedó pendiente de la próxima reunión con Claudio Tapia.