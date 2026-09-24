Henry Martin probó en el Villicum antes de su regreso al automovilismo

El piloto sanjuanino Henry Martin volvió a girar este jueves 24 de septiembre en el Circuito San Juan Villicum , en una jornada de pruebas que sirvió como preparación para su esperado regreso a la actividad automovilística.

El Zonda vivirá una fiesta tuerca: vuelve el TC2000 con el homenaje a Henry Martín

Henry Martin y el otro regreso a los afectos en San Juan de la mano de la velocidad

Mártin realizó distintos ensayos a bordo del Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport, con el objetivo de adaptarse al vehículo y llegar en las mejores condiciones a la competencia que se disputará este fin de semana en el Autódromo El Zonda-Eduardo Copello.

La prueba en el Villicum representa un paso previo a un regreso especial para el automovilismo sanjuanino, ya que el experimentado piloto volverá a competir ante su público en una nueva fecha del TC2000.

Ya se pueden adquirir las entradas de manera presencial para vivir un fin de semana a puro automovilismo en el mítico Eduardo Copello. El Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello se prepara para recibir este fin de semana, 26 y 27 de septiembre, una nueva fecha del TC2000, Top Race y Fiat Competizione. Las entradas ya se encuentran disponibles para la compra presencial y online.

Quienes quieran adquirir sus tickets de manera presencial pueden hacerlo en Gral. Acha 230 Sur, Local 33, Galería Provincial, y en Rivadavia 55 Oeste, entre Mendoza y Entre Ríos, con atención todos los días de 8 a 23 horas.

El valor de la entrada general es de $20.000, mientras que el acceso a boxes con tribuna tiene un costo de $60.000. Además, se encuentran disponibles promociones 4x3, con un valor de $60.000 para cuatro entradas generales y $180.000 para cuatro accesos a boxes.

El estacionamiento tendrá valores diferenciados de acuerdo con el tipo de vehículo y el sector elegido. Las motos deberán abonar $10.000, mientras que los autos tendrán un valor de $20.000 en General y $40.000 en Boxes.

Para quienes lleguen en motorhome, el estacionamiento tendrá un costo de $60.000 en General. El valor del estacionamiento no está incluido dentro del precio de las entradas.

Las entradas también pueden adquirirse de manera online a través del canal habilitado para la venta: https://www.passline.com/eventos/el-tc2000-llega-al-zonda-con-una-carrera-cargada-de-historia

En cuanto a los accesos, las personas con discapacidad no abonan entrada, presentando el carnet correspondiente. Este beneficio es válido para los sectores generales e incluye un acompañante. Por su parte, los menores de 12 años ingresan sin cargo.