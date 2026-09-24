    • 24 de septiembre de 2026 - 13:30

    Henry Martin probó en el Villicum antes de su regreso al automovilismo

    El sanjuanino se prepara para su presentación en "El Zonda" lo que será su gran regreso al automovilismo profesional.

    Pruebas. Henry giró en el Villicum en la previa de su regreso al TC 2000 en El Zonda del fin de semana.

    Pruebas. Henry giró en el Villicum en la previa de su regreso al TC 2000 en El Zonda del fin de semana.

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    HENRY2
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El piloto sanjuanino Henry Martin volvió a girar este jueves 24 de septiembre en el Circuito San Juan Villicum, en una jornada de pruebas que sirvió como preparación para su esperado regreso a la actividad automovilística.

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    Mártin realizó distintos ensayos a bordo del Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport, con el objetivo de adaptarse al vehículo y llegar en las mejores condiciones a la competencia que se disputará este fin de semana en el Autódromo El Zonda-Eduardo Copello.

    La prueba en el Villicum representa un paso previo a un regreso especial para el automovilismo sanjuanino, ya que el experimentado piloto volverá a competir ante su público en una nueva fecha del TC2000.

    ENTRADAS

    Ya se pueden adquirir las entradas de manera presencial para vivir un fin de semana a puro automovilismo en el mítico Eduardo Copello. El Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello se prepara para recibir este fin de semana, 26 y 27 de septiembre, una nueva fecha del TC2000, Top Race y Fiat Competizione. Las entradas ya se encuentran disponibles para la compra presencial y online.

    Quienes quieran adquirir sus tickets de manera presencial pueden hacerlo en Gral. Acha 230 Sur, Local 33, Galería Provincial, y en Rivadavia 55 Oeste, entre Mendoza y Entre Ríos, con atención todos los días de 8 a 23 horas.

    El valor de la entrada general es de $20.000, mientras que el acceso a boxes con tribuna tiene un costo de $60.000. Además, se encuentran disponibles promociones 4x3, con un valor de $60.000 para cuatro entradas generales y $180.000 para cuatro accesos a boxes.

    El estacionamiento tendrá valores diferenciados de acuerdo con el tipo de vehículo y el sector elegido. Las motos deberán abonar $10.000, mientras que los autos tendrán un valor de $20.000 en General y $40.000 en Boxes.

    Para quienes lleguen en motorhome, el estacionamiento tendrá un costo de $60.000 en General. El valor del estacionamiento no está incluido dentro del precio de las entradas.

    Las entradas también pueden adquirirse de manera online a través del canal habilitado para la venta: https://www.passline.com/eventos/el-tc2000-llega-al-zonda-con-una-carrera-cargada-de-historia

    En cuanto a los accesos, las personas con discapacidad no abonan entrada, presentando el carnet correspondiente. Este beneficio es válido para los sectores generales e incluye un acompañante. Por su parte, los menores de 12 años ingresan sin cargo.

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