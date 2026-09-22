Henry Martin y el otro regreso a los afectos en San Juan de la mano de la velocidad

En la previa al TC2000, Henry se reencontró con un hermano de la vida como Jorge Rodríguez.

Ayer y hoy. Los inicios juntos en el karting, ahora en la madurez de dos pilotos y amigos.

No será un regreso más a su amado San Juan. El fin de semana, El Zonda lo espera para reecontrarse con esa mística que nació hace muchos años atrás, pero esta vuelta empezó hace rato para Henry Martin. Si bien se paseó por todos los medios de San Juan, si probará auto en El Villicum, si hasta pasó por los autitos a control remoto, su gran reencuentro se dio con el corazón.

Las viejas calles que lo vieron surgir desde el karting en el Barrio Mendoza, marcaron un destino al que Henry abrazó: el camino de las amistades. Y en esta previa al TC 2000, Martin volvió a revivir sensaciones como compartir con su 'hermano mayor' un asado y mil recuerdos. Así, una noche pre-Primavera, en plena Avenida San Martín, Jorge Rodríguez fue el anfitrión de una cena más que especial.

Son amigos desde hace más de 50 años. Su relación arrancó en el taller del papá de Henry, donde Jorge, joven piloto del karting de San Juan, fue a buscar una máquina competetiva. Don Martin le ofreció motor pero no chasis y Rodríguez se encargó de conseguirlo.

Armaron un karting más que picante que a Jorge le entregó un segundo puesto en su primera carrera y que después lo llevó a ser líder siempre. Ahí, Jorge conoció a Henry, quien en ese momento y con menos de 10 años, le hacía a los patines y ni pensaba en motores. Pero fueron entablando una amistad marcada por la pasión por la velocidad. Empezaron las pruebas en El Zonda, se convirtieron en alumno y profe y desde ahí, nunca más se separaron en los afectos a pesar de las distancias.

'Tuve la suerte y el privilegio de conocer a Henry cuando era muy chico. Nos unió esa pasión por el karting y después, fue compartir muchas carreras. Me decía siempre que yo era su hermano mayor y creo que así se dio. Lo aconsejé muchas veces, disfruté de sus logros y ahora que regresa a San Juan para recibir el cariño que se ganó, no puedo estar ajeno. Lo invité, vino a cenar a casa y lo sorprendí con los trajes de piloto que usamos. Fue volver el tiempo atrás y repasar lo que se dio en aquellos primeros días en el kartódromo' contó el organizador de este encuentro, Jorge Rodríguez.