Un partido, dos rounds y una tarde manchada por la violencia: Unión-Sportivo y un final para el olvido

Nadie duda que Atlético Unión y Sportivo Desamparados son dos de los equipos más populares de San Juan. Cada vez que se cruzan llenan la cancha y dentro del campo de juego, se juega con otra intensidad. Pero esta vez la cosa se fue de las manos y dejó postales vergonzosas: golpes de puño entre integrantes de los mismos planteles, fallos arbitrales polémicos, grescas y corridas en la popular local y disparos en las adyacencias del Estadio 12 de Octubre.

A cancha llena, Unión recibió este lunes a Sportivo para completar el partido que había comenzado el domingo cuando empataban 1 a 1 y hubo un corte de luz. Este lunes, el encuentro válido por la cuarta fecha del Regional Amateur, se jugó casi a puertas abiertas y hubo de todo: triunfo de Sportivo 2-1 pero un final manchado por la violencia que seguramente traerá duras sanciones para los protagonistas involucrados.

Es que dentro de la cancha hubo de todo. Digno de una final. Los dos equipos necesitaban el triunfo para avanzar a la próxima instancia y esa presión se sintió en esos 30 minutos que se jugaron el domingo pero quedó aún más reflejado este lunes. Pierna fuerte, amonestaciones y expulsados. El árbitro Rubén Fernández ya había expulsado el domingo a Ignacio Barahona de Unión apenas comenzaba el encuentro pero este lunes, debido a la alta intensidad con la que se jugaba, las tarjetas continuaron. Primero expulsado en Sportivo Edgardo Díaz con dos amarillas en cuestión de minutos. Diez contra diez el juego se niveló pero Isaías Oballes también se fue expulsado y dejó a Unión ahora con 9. Llegó el gol de Sportivo a través de Franco Goria pero a los pocos minutos el mismo goleador se fue expulsado.

El clima tenso practicamente se cortaba con cuchillo entre quienes estaban dentro del campo de juego. Y los decibeles se descontrolaron cuando el árbitro ignoró dos jugadas en el área de Sportivo en donde todo Unión reclamó penal que hubiese sido la chance de empatar cuando ya se jugaba tiempo adicional.

Apenas Fernández pitó el final llegó el desmadre. Mientras los jugadores de Sportivo festejaban, los de Unión fueron a la carga contra la terna arbitral, mientras desde la tribuna caían piedras. Una de ellas impactó sobre la cabeza del defensor de Desamparados Cristian García, quien no pudo esquivarla y terminó golpeado y luego trasladado en ambulancia a un centro de salud.

El clima de tensión y violencia quedó expuesto cuando Santiago Tello, capitán de Desamparados brindaba una entrevista a Radio Santa Cecilia y fue sorprendido por Agustín Ocha, jugador de Unión quien después de lanzarle un pelotazo a corta distancia, le lanzó un golpe que no alcanzó a conectar de lleno al mediocampista puyutano. Intervinieron los propios compañeros de Ochoa y la seguridad privada de Unión para contener al futbolista. Pero eso no fue todo. Los empujones continuaron entre los integrantes de ambos planteles y el otro pico de violencia tuvo al técnico de Desamparados Mauricio Del Cero lanzándole un golpe de puño al preparador físico de Unión, Dalmiro Arnau, que terminó tendido en el campo de juego.

Ambos episodios quedaron reflejados en las imágenes televisivas de Santa Cecilia y de canales de streamings que estaban registrando el momento por eso la viralización fue casi inmediata. Quienes eramos testigos de lo que sucedía no podíamos entenderlo. Entendiendo que las pulsaciones estaban a mil por el final caliente que tuvo el encuentro, y en tiempos en los que se trata de erradicar la violencia, resulta ilógico pensar que sean los mismos protagonistas quienes la generan desde adentro del campo de juego. ¿Se olvidaron que los encuentros son televisados?, ¿Se olvidaron que los videos de streamings se viralizan en cuestión de minutos? Ahora será el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de AFA basado informe arbitral de Fernández quien dictamine las fechas (o meses) de suspensión que vendrá para todos los involucrados aunque sin dudas que los más comprometidos serán Del Cero por Desamparados y Ochoa por Unión. ¿Era necesario un final así?

La violencia también se trasladó a las tribunas y fue ahí donde quedó expuesto el accionar policial. Mientras los planteles quedaron dentro del campo de juego, afuera las detonaciones de la policía para dispersar a los hinchas que lanzaban piedras, eran una constante. Incluso hubo un menor de edad en la platea que resultó herido cuando los efectivos policiales intentaban despejar la tribuna pero también hubo un alto jefe policial que resultó herido.

Con el diario del lunes, ¿podría haberse evitado? Nadie lo sabe pero lo lógico era sacar del estadio al plantel visitante y la terna arbitral en primer lugar y después sí, permitir la salida de la parcialidad local pero eso no pasó y tanto Desamparados como la terna arbitral debieron salir casi una hora después del término del partido mediante una fuerte custodia policial.

Hoy fuimos espectadores de una tarde manchada por la violencia y un final para el olvido. Vergonzoso.