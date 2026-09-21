Argentina empató sobre la hora ante Venezuela y se metió en las semifinales de los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Sub-19 consiguió una clasificación agónica a las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . La Albiceleste igualó 1-1 ante Venezuela por la última fecha del Grupo B y, cuando parecía quedar eliminada, apareció Ramiro Tulián con un zurdazo en el tiempo de descuento para sellar el pasaje a la siguiente instancia.

Stephen King puso el ojo en una miniserie argentina y la calificó como "genial"

El encuentro se disputó en el estadio Marcelo Bielsa , donde el equipo dirigido por Diego Placente comenzó en desventaja a los 26 minutos del primer tiempo. Una distracción defensiva dejó un espacio entre el marcador central y el lateral argentino, por donde se filtró Jesús González .

El delantero venezolano recibió con libertad, avanzó hasta el vértice del área y, ante el achique de Demian Talavera , resolvió con un remate de volea que picó antes de meterse en el arco argentino para establecer el 1-0.

Argentina tuvo que convivir con el resultado adverso y también con algunos momentos de sufrimiento. A los 44 minutos, Talavera volvió a ser protagonista al salir rápidamente para tapar un mano a mano ante Charly Vegas y evitar que Venezuela ampliara la diferencia.

En el complemento, la Albiceleste fue en busca del empate y encontró en el juego aéreo una de sus principales herramientas. Matías Satas tuvo una oportunidad de cabeza a los 27 minutos, mientras que ya en el descuento Fernando Closter ganó en el primer palo, aunque su cabezazo se fue muy cerca del segundo poste.

Cuando todo parecía indicar que Argentina quedaría afuera, llegó la jugada decisiva. En el tercer minuto de descuento, Ramiro Tulián recibió fuera del área, sobre el sector izquierdo. El juvenil de Belgrano controló, se perfiló y sacó un zurdazo cruzado que se metió lejos del alcance del arquero venezolano Diego Ochoa.

El 1-1 desató el festejo argentino y cambió el destino del equipo de Placente. El punto obtenido sobre el final le permitió recuperar el segundo puesto del Grupo B y avanzar a las semifinales.

El camino de Argentina en la fase de grupos había comenzado con una derrota ante Paraguay por 2-1, mientras que luego consiguió su único triunfo al superar por la mínima a Uruguay.

Ahora, la Albiceleste tendrá otro desafío: enfrentará a Chile en las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en un partido que tendrá como premio la posibilidad de asegurarse una medalla.