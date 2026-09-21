Alerta educativa: el rendimiento verbal de estudiantes argentinos cayó 8,4% en una década

Un nuevo estudio encendió señales de alerta sobre el desempeño cognitivo de niños y adolescentes argentinos. Al comparar evaluaciones realizadas a lo largo de una década, investigadores detectaron una caída del 8,4% en las habilidades verbales , mientras que el coeficiente intelectual promedio de los alumnos evaluados en 2023 quedó 3,6 puntos por debajo del registrado en 2013 .

La investigación fue desarrollada por especialistas del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad y de la Escuela de Educación de la Universidad Austral . El análisis comprendió a 849 estudiantes de entre 8 y 15 años , distribuidos en grupos evaluados en 2013, 2019 y 2023 bajo el mismo instrumento, lo que permitió observar la evolución de determinadas capacidades a lo largo del tiempo.

Para medir el rendimiento se utilizó el test K-BIT , una herramienta que evalúa capacidades verbales y no verbales y permite obtener una estimación del coeficiente intelectual total. En el componente verbal apareció el cambio más marcado: el promedio pasó de 99,4 puntos en 2013 a 91,03 en 2023 , mientras que las habilidades no verbales mostraron variaciones menores.

Victoria Bein, una de las autoras del trabajo, explicó que las capacidades verbales pueden estar especialmente vinculadas con las experiencias, estímulos y oportunidades de aprendizaje que reciben los chicos durante su desarrollo. Entre las variables que podrían influir aparece la creciente hiperdigitalización y exposición a dispositivos tecnológicos , aunque las investigadoras remarcaron que el estudio no permite establecer una única causa para el retroceso observado.

Los resultados vuelven a poner el foco sobre capacidades fundamentales para el aprendizaje, como la comprensión del lenguaje, la adquisición de vocabulario y el razonamiento a partir de conceptos verbales. Sin embargo, los datos corresponden a la muestra estudiada y deben interpretarse dentro de ese marco, sin trasladarlos automáticamente a la totalidad de los estudiantes del país.

El trabajo identificó además diferencias importantes al comparar estudiantes de instituciones públicas y privadas. En una muestra de chicos de 10 a 12 años de la provincia de Buenos Aires evaluada en 2023, la brecha alcanzó 25,89 puntos en el componente verbal, 22,17 en el no verbal y 26,79 en el coeficiente intelectual total.

Las propias investigadoras advirtieron, sin embargo, que esas distancias no pueden atribuirse exclusivamente al tipo de escuela. La institución a la que asiste un alumno está atravesada también por diferencias socioeconómicas, familiares, culturales y educativas que pueden influir sobre los resultados.

La atención y las pantallas, entre las preocupaciones

El estudio generó además distintas interpretaciones entre especialistas externos. La pedagoga Silvia Mora puso el foco sobre las dificultades de concentración y consideró que la atención constituye uno de los principales desafíos actuales, en un contexto en el que niños y adolescentes interactúan de manera permanente con múltiples pantallas y estímulos simultáneos.

El neurólogo Conrado Estol, también consultado sobre los resultados, advirtió sobre las posibles consecuencias a largo plazo de un menor desarrollo de determinadas capacidades cognitivas durante la infancia y la adolescencia. Por otro lado, la especialista Guillermina Tiramonti planteó una lectura complementaria: algunas habilidades relacionadas tradicionalmente con la cultura escrita podrían perder protagonismo al mismo tiempo que los jóvenes desarrollan otras capacidades asociadas al mundo digital, como procesar diferentes fuentes de información de forma simultánea.

Una señal que se suma a otros resultados educativos

El trabajo fue contrastado además con evaluaciones educativas más amplias. Los resultados de PISA 2025 mostraron que cerca de ocho de cada diez estudiantes argentinos de 15 años no alcanzaron el nivel mínimo esperado en Matemática y que alrededor de seis de cada diez quedaron por debajo de ese umbral en Lectura y Ciencias.

Aunque se trata de mediciones diferentes y no corresponde equipararlas directamente, los indicadores vuelven a colocar en discusión cómo están evolucionando los aprendizajes y determinadas capacidades de los estudiantes argentinos. En el caso del nuevo estudio, la mayor señal de alerta aparece precisamente allí donde se produjo el deterioro más pronunciado durante la década analizada: las habilidades verbales.