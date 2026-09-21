Día del Estudiante: por qué se celebra el 21 de septiembre en Argentina

La fecha coincide con el inicio convencional de la primavera, pero su origen está relacionado con Domingo Faustino Sarmiento y una iniciativa impulsada por estudiantes de la UBA en 1902.

Cada 21 de septiembre, Argentina celebra el Día del Estudiante, una fecha que con el paso del tiempo quedó asociada a reuniones entre amigos, actividades recreativas y encuentros al aire libre. Sin embargo, el origen de la celebración no está relacionado con la llegada de la primavera, sino con un homenaje a Domingo Faustino Sarmiento.

La historia se remonta a 1888, cuando el 21 de septiembre llegaron a Buenos Aires los restos de Sarmiento, trasladados desde Asunción del Paraguay, donde el expresidente argentino había fallecido el 11 de septiembre de ese año. La fecha fue elegida años después para recordar su vínculo con la educación.

Cómo nació el Día del Estudiante La iniciativa para establecer esta conmemoración surgió en 1902, por impulso de Salvador Debenedetti, quien tenía 18 años y era presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su propuesta fue realizar cada 21 de septiembre actos para homenajear a Sarmiento y su legado educativo.

Con el paso de los años, la celebración se extendió desde el ámbito universitario hacia otros niveles educativos y adquirió el carácter festivo que tiene actualmente. Así, el 21 de septiembre pasó a ser una fecha especialmente esperada por estudiantes secundarios y universitarios.

La coincidencia con el inicio de la primavera Aunque ambas fechas suelen celebrarse juntas, el Día del Estudiante y el Día de la Primavera tienen orígenes diferentes. La coincidencia hizo que el 21 de septiembre se transformara en una jornada tradicional para realizar picnics, encuentros y actividades al aire libre.