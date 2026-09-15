FestiJoven 2026: grilla completa con artistas para todos los gustos

DJ Leo Franovich: Encargado de abrir el escenario con un set de alta energía, tras haber sido soporte de figuras como Bizarrap y Fer Palacio.

Ensamble de Percusión y Afro Tango: Propuesta de los talleres de la Municipalidad de la Capital, bajo la dirección de los profesores Juan Pablo Paredes, Gerardo Lecich y Silvana Meneses. Explora las raíces del tango y su conexión con la cultura africana al ritmo de los tambores.

Luz Danelutto: Cantautora que inició su camino a los 5 años con el ukelele. En febrero de 2026 lanzó su sencillo debut "Miré atrás", seguido por "Por mí" y "Locura S.A.".

Mi Combo RKT: Agrupación que combina reggaetón, cumbia y remix con letras urbanas sobre la vida cotidiana y la noche. Han actuado como teloneros de L-Gante y La Joaqui.

Anita Pau: Solista de pop, balada y rock que recientemente completó su formación en la Ciudad de Buenos Aires. Su repertorio incluye temas propios como "Manifiesto" y "Contigo".

Andalucía: Elenco del instituto de danzas homónimo que presenta un espectáculo coreográfico que integra reggaetón, hip hop y ritmos urbanos.

A todo trapo: Banda con trayectoria desde 2019 que combina la cumbia tradicional sanjuanina con matices de cumbia colombiana y rock nacional. Integrada por Maximiliano Castro (voz y teclados), Cristian Martínez (guitarra), Rubén Fernández (bajo), Manuel Ramírez (teclado) y Angen Olivares (timbales).

Ta' Feroz: Agrupación de cuarteto y cumbia surgida durante la pandemia. Liderada por las voces de Johnny Barrera y Lu Bravo junto a doce músicos, cuenta con giras por San Luis, Córdoba y Mendoza, compartiendo escenario con referentes como Lisandro Márquez y El Loco Amato.

Cuerda Floja: Formación integrada por Jorge Arias (voz), Máximo Arias (guitarra), Kevin Rojas (guitarra), Darío Núñez (bajo), José de la Fuente (batería) y Uriel Koss (teclado). Interpretan clásicos del rock nacional e internacional de artistas como Fito Páez, Charly García, Cerati, Spinetta, Coldplay y Radiohead.

La Nueva Banda: Grupo originario de San Martín con 25 años de trayectoria. Exploran el cuarteto, la cumbia, la música del recuerdo y covers populares.

Pijama Party: Referentes locales de la cumbia pop con más de una década de recorrido tras su debut el 21 de septiembre de 2014. Autores del hit "Comerte a besos", el grupo está formado por Macarena Flores (voz), Luis Manuel Puiggros (bajo), Nahuel Iván Ramírez (voz y güira), Juan Pablo Álvarez (octaPad y producción) y Diego Nicolás Roble (teclados).

Palo Santto: Banda festiva de variados estilos liderada por Juan Rojas y Kike Caballero en voz, junto a Matías Rojas, Juan Castro, Eusebio Ortiz, Sergio Soto, Marcelo Castro, José Urqueta y Fernando Bazán.