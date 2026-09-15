FestiJoven 2026: grilla completa con artistas para todos los gustos

La música es marca registrada de las celebraciones por el Día de la Juventud y del Estudiante en San Juan. En esta edición del Festi Joven, la grilla runirá a figuras consagradas y a talentos emergentes de San Juan, de distintos géneros musicales ofreciendo un abanico cultural diverso para todas las familias.
A diferencia de años anteriores, la convocatoria organizada por el Gobierno de San Juan suma más escenarios para abarcar distintos géneros musicales y asegurar que cada asistente se sienta parte de los festejos.
El próximo 20 de septiembre, las actividades arrancarán a las 16:00 en los escenarios La Peña y Espacio Urbano. Una hora más tarde, a las 17:00, se activará el Escenario Mayor, cuya programación continuará hasta cerca de la medianoche, marcando el inicio del lunes 21. Cada punto contará con su propia ambientación y duplas de conductores: Bárbara Ardanaz con Leo Polegritti, y Luciano García junto a Karina Bottino en el Espacio Urbano; mientras que Ana Paula Anzor y Jorgito Pascual Recabarren estarán al frente de La Peña.
Escenarios del FestiJoven
Para garantizar una distribución fluida del público dentro del Parque de Mayo, las plataformas se dispondrán de la siguiente manera:
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Escenario Mayor: Cercanías de la tribuna histórica del Estadio Abierto.
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La Peña: Zona adyacente al Museo de la Historia Urbana (frente al Auditorio Juan Victoria).
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Espacio Urbano: Al lado del Monumento al Deporte.
Los shows
ESCENARIO MAYOR
En la plataforma central del festival se presentarán los siguientes artistas y agrupaciones:
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DJ Leo Franovich: Encargado de abrir el escenario con un set de alta energía, tras haber sido soporte de figuras como Bizarrap y Fer Palacio.
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Ensamble de Percusión y Afro Tango: Propuesta de los talleres de la Municipalidad de la Capital, bajo la dirección de los profesores Juan Pablo Paredes, Gerardo Lecich y Silvana Meneses. Explora las raíces del tango y su conexión con la cultura africana al ritmo de los tambores.
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Luz Danelutto: Cantautora que inició su camino a los 5 años con el ukelele. En febrero de 2026 lanzó su sencillo debut "Miré atrás", seguido por "Por mí" y "Locura S.A.".
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Mi Combo RKT: Agrupación que combina reggaetón, cumbia y remix con letras urbanas sobre la vida cotidiana y la noche. Han actuado como teloneros de L-Gante y La Joaqui.
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Anita Pau: Solista de pop, balada y rock que recientemente completó su formación en la Ciudad de Buenos Aires. Su repertorio incluye temas propios como "Manifiesto" y "Contigo".
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Andalucía: Elenco del instituto de danzas homónimo que presenta un espectáculo coreográfico que integra reggaetón, hip hop y ritmos urbanos.
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A todo trapo: Banda con trayectoria desde 2019 que combina la cumbia tradicional sanjuanina con matices de cumbia colombiana y rock nacional. Integrada por Maximiliano Castro (voz y teclados), Cristian Martínez (guitarra), Rubén Fernández (bajo), Manuel Ramírez (teclado) y Angen Olivares (timbales).
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Ta' Feroz: Agrupación de cuarteto y cumbia surgida durante la pandemia. Liderada por las voces de Johnny Barrera y Lu Bravo junto a doce músicos, cuenta con giras por San Luis, Córdoba y Mendoza, compartiendo escenario con referentes como Lisandro Márquez y El Loco Amato.
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Cuerda Floja: Formación integrada por Jorge Arias (voz), Máximo Arias (guitarra), Kevin Rojas (guitarra), Darío Núñez (bajo), José de la Fuente (batería) y Uriel Koss (teclado). Interpretan clásicos del rock nacional e internacional de artistas como Fito Páez, Charly García, Cerati, Spinetta, Coldplay y Radiohead.
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La Nueva Banda: Grupo originario de San Martín con 25 años de trayectoria. Exploran el cuarteto, la cumbia, la música del recuerdo y covers populares.
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Pijama Party: Referentes locales de la cumbia pop con más de una década de recorrido tras su debut el 21 de septiembre de 2014. Autores del hit "Comerte a besos", el grupo está formado por Macarena Flores (voz), Luis Manuel Puiggros (bajo), Nahuel Iván Ramírez (voz y güira), Juan Pablo Álvarez (octaPad y producción) y Diego Nicolás Roble (teclados).
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Palo Santto: Banda festiva de variados estilos liderada por Juan Rojas y Kike Caballero en voz, junto a Matías Rojas, Juan Castro, Eusebio Ortiz, Sergio Soto, Marcelo Castro, José Urqueta y Fernando Bazán.
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Omega: Grupo de cuarteto fundado en Villa del Carril por los hermanos Hugo y Alejandro Flores. Con 23 años de carrera, han obtenido Discos de Oro por sus trabajos "De Primera" y "Vivo x Vos", y en 2024 representaron a la provincia en los Premios Gardel.
ESCENARIO LA PEÑA
Espacio dedicado al folclore, la danza tradicional y las expresiones del cancionero regional y latinoamericano:
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Caile: Proyecto de folclore cuyano contemporáneo integrado por los cantautores y productores Andrés Cantos, Matías Sánchez, Fabio Lemos, Juanra Álvarez y Maxe Montero.
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La Quimera: Conjunto con 14 años de trayectoria centrado en el folclore popular y las danzas regionales. Conformado por Oscar "Tone" Peletier, Enzo "Chaca" Balmaceda, Maxi "Tucu" Arévalo y Gonzalo Garate, han representado a San Juan en los espectáculos callejeros del Festival de Cosquín.
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Giselle Aldeco: Intérprete de folclore cuyano y nacional con 22 años de carrera, destacada por sus presentaciones internacionales en escenarios de España y Estados Unidos.
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Celina Fernández: Cantante de folclore y música latina con 10 años de trayectoria. Representante provincial en diversos festivales del país y ganadora del rubro solista vocal en el Pre Cosquín.
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ADN Folk Fusión: Agrupación joven que combina folclore latinoamericano con ska, reggae, pop y rock en una propuesta denominada "Folclore Carnavalero".
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Proyecto Tango San Juan: Compañía autogestionada dirigida por Fernando Muñoz que promueve la enseñanza y difusión del tango contemporáneo, fusionado con lenguajes de la danza folclórica.
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Surcos Malambo: Semillero y conjunto fundado en 2014 por el profesor Darío Rivero. Integrado por Lila Alarivera, Alma Chanampa, Germán Vargas, Thiago Sánchez, Martina Pizarro y Daniel Páez, con presencia en certámenes nacionales como el Festival Nacional del Malambo en Laborde y Pre Cosquín.
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Ballet Los Andes: Formación de danzas folclóricas, tango y malambo de la municipalidad de Rivadavia, dirigida por Gastón Rodríguez junto a los coreógrafos Ilen Lastiri, Paula Canteros y Juanchi Gonzales, con la participación de academias invitadas.
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Ballet Ikaika: Elenco de baile folclórico con 8 años de trayectoria, finalista en la categoría Conjunto de Baile Folclórico Estilizado en el Pre Cosquín.
ESPACIO URBANO
Sector centrado en la cultura urbana, disciplinas emergentes y artes visuales en vivo. La grilla del espacio se complementa con intervenciones artísticas de VJ Mapping, Batalla de Tags y Graffitis, desafíos dinámicos en "El Club del Juego", muestras de danza urbana con la Crew Indestructibles 2.0, exhibición de deportes extremos por Mr. SOma en la zona de skatepark, así como performances de K-pop, Hip Hop y teatro físico.
Entre las presentaciones musicales se destacan:
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Ekiss: Representante de la escena urbana local de 19 años que fusiona trap, pop y música electrónica. Ha compartido escenario con artistas nacionales como Trueno y Airbag.
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Lil Ca$h: Artista orientado al reggaetón de estilo clásico (2004-2010), centrado en melodías románticas y ritmos urbanos nostálgicos.
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Missile: Agrupación de dance cover enfocada en el género K-pop con participación en diversos eventos y convenciones provinciales.
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Hip Boss & Sangre Noble: Colectivo femenino y disidente de Hip Hop que presentará una exhibición de rap improvisado y freestyle.
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DJ Mae Problema: Artista audiovisual orientada a la mezcla de géneros urbanos y ritmos latinoamericanos contemporáneos.
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Gabz: DJ residente de la fiesta temática El Templo del Pop.
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Fondo: Banda de rock independiente formada en 2017, actualmente en producción de su cuarto álbum de estudio.
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La Transistora: Proyecto musical colectivo integrado por Exel Bonsignore, El Toro, Marcela Menardo (violín), Agustín Cuazolo (batería) y Mariano Vassallo (bajo).
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Movimiento Tren: Plataforma de desarrollo cultural y producción artística de la región centrada en la música urbana y la intervención comunitaria.