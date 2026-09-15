En 9 de Julio crece la infraestructura deportiva y más vecinos se suman a entrenar

El deporte crece cada vez más en 9 de Julio . Actualmente, cerca de 3.000 vecinos de distintas edades y categorías participan y entrenan en escuelas, clubes, instituciones y agrupaciones deportivas del departamento, una presencia que también se refleja en logros y copas que ponen en valor el talento deportivo local en cada competencia a nivel provincial.

Desde el municipio de 9 de Julio se acompaña este proceso a través del Programa de Formación Deportiva, que contempla, por un lado, el acompañamiento a clubes, instituciones y agrupaciones mediante subsidios, transporte de corta y mediana distancia, indumentaria, elementos deportivos y mantenimiento de los espacios. Por otro lado, incluye la puesta en funcionamiento de escuelas municipales de formación en distintas disciplinas con clases semanales y profesores especializados.

Entre los deportes que se practican en el departamento, se encuentran futbol, futsal, basquet, voley, hockey, rugby, atletismo, boxeo, ciclismo, zumba y gimnasia muscular.

La participación de más personas y el desarrollo de nuevas actividades y disciplinas también generan la necesidad de contar con infraestructura que acompañe ese crecimiento. En este marco, actualmente el municipio avanza la construcción de un nuevo playón deportivo dentro del Polideportivo Las Chacritas , que contará con cerramiento, piso deportivo, arcos y tribunas, y estará preparado para la práctica de disciplinas como futsal, vóley, básquet, handball y hockey .

El mismo trabajo se realizará en Fiorito y también está proyectado para Alto de Sierra , localidades que no disponen de un centro deportivo municipal. La planificación busca que cada distrito cuente progresivamente con espacios adecuados para desarrollar distintas disciplinas deportivas.

Cabe recordar que recientemente el municipio inauguró otra obra del mismo calibre: el nuevo Centro Deportivo Carlos Bazán, en La Majadita. En el acto en que se dejó habilitado este nuevo espacio, el intendente Daniel Banega expresó: "Creemos que el deporte es una herramienta fundamental para educar, contener y promover la salud física y mental, generando oportunidades para que nuestros chicos crezcan en un ambiente sano, sobre todo en los tiempos dificiles que atravesamos. Y queremos que este tipo de oportunidades lleguen por igual a cada distrito, con espacios dignos y a la altura".

En este nuevo centro quedaron habilitadas escuelas municipales de futsal, voley, básquet y zumba, que ya están en funcionamiento con clases de frecuencia semanal.

Más obras de mejoras en el departamento

En este mismo sentido tambien se realizaron remodelaciones significativas en el Multideportivo Luciano Ozán, de Villa Cabecera, que tienen que ver con la ampliación y mejora del sistema de iluminación LED, la construcción de tribunas y vestuarios, la instalación de nuevos arcos, cartelería y forestación del espacio.

De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con el crecimiento del deporte en cada distrito del departamento, sumando más oportunidades para cada chico y joven que encuentra en esta actividad no sólo un espacio para impulsar su talento, sino también un motor de desarrollo y realización personal.