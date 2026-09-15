Orrego entregó más de 2.700 computadoras a estudiantes de cuatro departamentos

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes una nueva entrega de notebooks del programa “Maestro de América, Cultivando el Futuro” , que en esta oportunidad alcanzó a más de 2.700 estudiantes de escuelas primarias y secundarias de Albardón, 9 de Julio, San Martín y Angaco.

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El acto se realizó en el Centro de Convenciones y correspondió a la quinta entrega de computadoras del programa, que transita su segundo año consecutivo. Del total distribuido, más de 1.700 equipos fueron destinados a alumnos de escuelas primarias , mientras que el resto quedó en manos de estudiantes secundarios de los cuatro departamentos.

La mayor cantidad correspondió a Albardón, con más de 1.300 estudiantes beneficiados . También recibieron equipos más de 630 alumnos de San Martín, más de 400 de Angaco y una cifra similar en 9 de Julio.

Durante el acto, Orrego volvió a poner el foco en la educación y en el acceso a herramientas tecnológicas como parte de la política educativa provincial. “La educación es la herramienta central para construir el futuro de San Juan. Seguiremos invirtiendo en inclusión, infraestructura y nuevas competencias para que todos los niños tengan más oportunidades”, expresó.

Participaron también la ministra de Educación, Silvia Fuentes ; el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem ; y el secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado, Fabricio Echegaray , entre otras autoridades.

El programa ya llegó a otros departamentos y también a docentes

La entrega de este martes se suma a las realizadas anteriormente en Jáchal, Caucete —con operativos en Vallecito y Bermejo— y Capital. Además, el programa alcanzó a unos 3.000 docentes, entre profesores de especialidades, maestros celadores, integrantes de equipos móviles y docentes de UEPA.

“Maestro de América, Cultivando el Futuro” combina la entrega de tecnología con instancias de formación digital y busca incorporar nuevas herramientas tanto en el aula como fuera de ella.

La iniciativa se articula además con EDUGE, el Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa, con el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y con otras acciones vinculadas a la modernización del sistema educativo provincial.

Con esta nueva etapa, el Gobierno provincial continúa ampliando la distribución de dispositivos tecnológicos en distintos departamentos, con el objetivo de reducir brechas de acceso y fortalecer el uso de herramientas digitales entre estudiantes y docentes.