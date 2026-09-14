    • 14 de septiembre de 2026 - 12:56

    Orrego entregó computadoras para estudiantes de secundarias estatales de Capital

    Más de 2.500 estudiantes de segundo año recibieron sus computadoras en el marco del programa “Maestro de América, Cultivando el Futuro”

    Orrego entregó computadoras para estudiantes de secundarias estatales de Capital

    Orrego entregó computadoras para estudiantes de secundarias estatales de Capital

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    El gobernador Marcelo Orrego encabezó este lunes la entrega de computadoras a más de 2.500 estudiantes de segundo año de escuelas secundarias orientadas y técnicas de gestión estatal de Capital, dando continuidad al programa “Maestro de América, Cultivando el Futuro”, que transita su segundo año consecutivo. Acompañaron la ministra de Educación, Silvia Fuentes; secretario de Modernización y Transformación del Estado, Fabricio Echegaray y la intendenta de Capital, Susana Laciar.

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    La actividad se desarrolló en el Centro de Convenciones y en el Centro Cultural Conte Grand, donde los estudiantes recibieron sus equipos como parte de una política que busca fortalecer el acceso a herramientas tecnológicas y acompañar sus trayectorias educativas.

    La entrega da inicio al operativo que durante esta semana alcanzará a estudiantes de quinto grado de primaria y segundo año de secundaria de gestión estatal de los departamentos Capital, Albardón, Angaco, San Martín, 9 de Julio, Caucete, Zonda y Ullum.

    El programa “Maestro de América, Cultivando el Futuro” busca facilitar la labor docente mediante equipamiento y formación digital de calidad, y acompañar la trayectoria escolar de los estudiantes con una herramienta que fortalece el aprendizaje en nuevas tecnologías.

    La entrega de computadoras a docentes y estudiantes se complementa con la implementación de EDUGE (Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa) y se suma a otras dos políticas implementadas y sostenidas por esta gestión: el Plan de Alfabetización Provincial “Comprendo y Aprendo”, que incluye la alfabetización digital, y el Proceso de Modernización del Estado, que apunta, entre otros objetivos, a mejorar la eficiencia del sistema educativo.

    La adquisición de los equipos se llevó adelante junto a UNOPS (Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), organismo que acompañó a la provincia en los procesos de compra.

    De esta manera, con las 25.000 computadoras entregadas en 2025 y las más de 20.000 que se entregarán este año, el programa “Maestro de América” alcanzará a toda la matrícula de quinto y sexto grado de primaria y primero y segundo año de secundaria de gestión estatal.

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