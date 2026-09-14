Orrego entregó computadoras para estudiantes de secundarias estatales de Capital

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este lunes la entrega de computadoras a más de 2.500 estudiantes de segundo año de escuelas secundarias orientadas y técnicas de gestión estatal de Capital, dando continuidad al programa “Maestro de América, Cultivando el Futuro”, que transita su segundo año consecutivo. Acompañaron la ministra de Educación, Silvia Fuentes; secretario de Modernización y Transformación del Estado, Fabricio Echegaray y la intendenta de Capital, Susana Laciar.
La actividad se desarrolló en el Centro de Convenciones y en el Centro Cultural Conte Grand, donde los estudiantes recibieron sus equipos como parte de una política que busca fortalecer el acceso a herramientas tecnológicas y acompañar sus trayectorias educativas.
La entrega da inicio al operativo que durante esta semana alcanzará a estudiantes de quinto grado de primaria y segundo año de secundaria de gestión estatal de los departamentos Capital, Albardón, Angaco, San Martín, 9 de Julio, Caucete, Zonda y Ullum.
El programa “Maestro de América, Cultivando el Futuro” busca facilitar la labor docente mediante equipamiento y formación digital de calidad, y acompañar la trayectoria escolar de los estudiantes con una herramienta que fortalece el aprendizaje en nuevas tecnologías.
La entrega de computadoras a docentes y estudiantes se complementa con la implementación de EDUGE (Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa) y se suma a otras dos políticas implementadas y sostenidas por esta gestión: el Plan de Alfabetización Provincial “Comprendo y Aprendo”, que incluye la alfabetización digital, y el Proceso de Modernización del Estado, que apunta, entre otros objetivos, a mejorar la eficiencia del sistema educativo.
La adquisición de los equipos se llevó adelante junto a UNOPS (Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), organismo que acompañó a la provincia en los procesos de compra.
De esta manera, con las 25.000 computadoras entregadas en 2025 y las más de 20.000 que se entregarán este año, el programa “Maestro de América” alcanzará a toda la matrícula de quinto y sexto grado de primaria y primero y segundo año de secundaria de gestión estatal.