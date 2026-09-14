Orrego anunció la construcción de un nodo en Ruta 40 y Circunvalación.

El gobernador Marcelo Orrego confirmó el cronograma para poner en marcha tres obras viales estratégicas para San Juan , dos de ellas vinculadas directamente con el acuerdo de infraestructura firmado con Vicuña. Se trata de dos tramos de la Ruta 40 Norte y de un nuevo nodo vial en el cruce de la Ruta 40 con avenida Circunvalación, en uno de los accesos más transitados de la provincia.

El gobernador Orrego volvió a encontrarse con su maestra de séptimo grado: un abrazo, risas y un recuerdo que emocionó a ambos

La primera obra en avanzar será el nodo vial de Ruta 40 y Circunvalación , conocido como Acceso Sur. Según anunció Orrego, el llamado a licitación está previsto para este 15 de septiembre , mientras que el inicio de los trabajos fue estimado para el 18 de octubre .

“ El primero es el nodo que vamos a desarrollar , en este caso de la avenida Circunvalación y Ruta 40”, explicó el mandatario en rueda de prensa al brindar precisiones sobre el cronograma. La intervención apunta a mejorar uno de los cruces con mayor circulación vehicular de San Juan, debido al intenso tránsito que se concentra diariamente en ese sector.

El segundo eje del plan contempla dos tramos de la Ruta 40 Norte , cuya ejecución será financiada con los recursos previstos en el acuerdo alcanzado entre San Juan y Vicuña.

Uno de los frentes comprende aproximadamente 5 kilómetros entre Rawson y Callejón Blanco, en Albardón , mientras que el otro contempla unos 36 kilómetros entre Tucunuco y San Roque .

Para ambos proyectos, el Gobierno provincial prevé realizar el llamado a licitación el 18 de septiembre. La intención oficial es que los trabajos puedan comenzar durante octubre.

“El llamado a licitación va a ser ahora el 18 de septiembre y las obras van a empezar, en ambos casos, en octubre”, afirmó Orrego.

Cuándo llegarán los fondos de Vicuña

Las obras forman parte del esquema acordado con Vicuña, mediante el cual la empresa realizará un aporte de 250 millones de dólares para infraestructura en San Juan. Orrego remarcó que se trata de un aporte no reembolsable y por única vez.

El punto particular del cronograma es que las licitaciones se realizarán antes de que los fondos estén acreditados. Según explicó el gobernador, el dinero llegará en diciembre y el contrato establece que deberá estar depositado en las cuentas provinciales antes del 20 de ese mes.

“Los recursos de Vicuña llegan en diciembre, la licitación la vamos a hacer ahora”, señaló Orrego, quien además anticipó que la Provincia analizará mecanismos para concretar adelantos de obra y permitir que los trabajos comiencen durante octubre.

El gobernador defendió la decisión de avanzar con las licitaciones antes del desembolso de los fondos y vinculó las obras con la necesidad de preparar a San Juan para el crecimiento económico que proyecta la actividad minera.

“No tenemos tiempo los sanjuaninos para que los problemas nos toquen la puerta. Tenemos que avanzar todos los días”, sostuvo Orrego, al remarcar que la provincia necesita mejorar su infraestructura para acompañar nuevas inversiones.

De esta manera, el Gobierno provincial puso fechas concretas a tres obras viales que utilizarán recursos vinculados al acuerdo con Vicuña: el nuevo nodo de Ruta 40 y Circunvalación y los dos primeros tramos de la Ruta 40 Norte. Si se cumple el cronograma anunciado, octubre será el mes en que comenzarán a verse los primeros trabajos mientras la Provincia espera la llegada de los US$250 millones en diciembre.