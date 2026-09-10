El gobernador Marcelo Orrego entregó más de mil anteojos en el marco del programa "Te Veo Bien"

El gobernador Marcelo Orrego encabezó una nueva entrega del programa provincial "Te Veo Bien" en el departamento San Martín, donde se distribuyeron 1.050 pares de anteojos a más de 800 vecinos.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este jueves en el departamento San Martín una nueva entrega masiva de lentes en el marco del programa provincial "Te Veo Bien". Durante la jornada, desarrollada en las instalaciones de la Unión Vecinal Barrio Pie de Palo, se distribuyeron un total de 1.050 pares de anteojos monofocales y bifocales orientados a corregir problemas de visión cercana y lejana de 863 vecinos de distintas edades.

La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano a través de la Dirección de Asistencia, busca garantizar el acceso equitativo a la salud visual y mejorar de forma directa las condiciones cotidianas y de rendimiento escolar de los beneficiarios. Del acto participaron también el ministro de la cartera social, Carlos Platero, y la diputada nacional Nancy Picón, entre otras autoridades provinciales y municipales.

Políticas de cercanía y presencia estatal Durante su discurso ante los vecinos presentes, el mandatario provincial remarcó la importancia de sostener este tipo de abordajes territoriales para consolidar un Estado activo. "Para nosotros es fundamental poder avanzar en estas políticas públicas, porque nos hacen estar cerca de la gente. ¿Qué es lo más importante? Poder escuchar, trabajar sobre aquello que escuchamos y garantizar un Estado presente, más aún cuando se trata de algo tan sensible como la salud visual", expresó Orrego.

Asimismo, el gobernador hizo hincapié en el impacto directo que la asistencia genera en la dinámica diaria de las familias: "Un chico que aprende, que puede estudiar mejor y comprende lo que está leyendo cambia su realidad, al igual que los adultos para desarrollar nuestras tareas cotidianas. Lo hacemos siempre pensando en la familia, vamos a nivelar a todos hacia arriba".

Un operativo itinerante que recorre la provincia El programa "Te Veo Bien" se instrumenta mediante operativos itinerantes que ya recorrieron diversos puntos del territorio provincial, abarcando distritos de departamentos como Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Pocito, 9 de Julio y Jáchal.