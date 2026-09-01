Orrego participó de la cena del ACA que puso como eje el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina

La pasión por los motores tuvo este martes una noche especial en Buenos Aires. En el marco del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) 2026, el Automóvil Club Argentino (ACA) organizó una cena de gala que reunió a autoridades políticas y referentes del deporte motor, con una presencia del gobernador Marcelo Orrego.
La velada reunió al presidente del ACA, César C. Carman; al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem; al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli; al canciller Pablo Quirno; al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, entre otras autoridades.
El encuentro funcionó como una fuerte señal de respaldo político al automovilismo nacional y, especialmente, al proyecto para que la Fórmula 1 vuelva a correr en la Argentina, una posibilidad que durante los últimos meses comenzó a tomar mayor impulso.
Orrego, otra vez cerca de la agenda internacional del automovilismo
La participación de Orrego no fue un dato menor. El gobernador sanjuanino viene sosteniendo una agenda vinculada al deporte motor y al posicionamiento de la provincia como escenario de competencias internacionales.
De hecho, durante la edición 2026 del Desafío Ruta 40, Orrego compartió actividades con César Carman y referentes del automovilismo nacional e internacional. La competencia, válida por el Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) de la FIA, tuvo a San Juan como uno de sus principales escenarios.
En aquella oportunidad, el titular del ACA destacó el entusiasmo del público argentino por el automovilismo y valoró especialmente que el país conserve una fecha mundial de la FIA. También se refirió al impacto generado por la presencia de Franco Colapinto y al trabajo que se realiza para que Argentina vuelva a recibir grandes competencias internacionales.
La cena de este martes permitió, así, volver a mostrar a San Juan dentro de una conversación que excede lo deportivo y que apunta a fortalecer al país como sede de eventos internacionales de primer nivel.
La F1, cada vez más presente en la agenda argentina
El regreso de la Fórmula 1 se convirtió en uno de los grandes temas del Congreso Americano de la FIA, que se desarrolla en Buenos Aires hasta el 2 de septiembre y reúne a representantes de 32 clubes miembros de la FIA de América del Norte, Central y del Sur y el Caribe.
El propio presidente Javier Milei planteó públicamente el lunes que la Argentina tiene las condiciones para volver a recibir a la máxima categoría y al Rally Mundial. “Tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que estas categorías exigen”, sostuvo durante la apertura del Congreso.
La última vez que la Fórmula 1 corrió en territorio argentino fue en 1998, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Ahora, las obras que se realizan en el circuito porteño apuntan a recuperar la certificación necesaria para recibir competencias internacionales de máxima jerarquía.
Pero desde la FIA bajaron la expectativa a tierra: Ben Sulayem expresó su respaldo a la posibilidad de que Argentina vuelva a recibir la F1, aunque remarcó que todavía deben cumplirse requisitos de inversión, infraestructura y disponibilidad en un calendario que actualmente tiene un límite de 24 carreras.