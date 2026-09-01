Orrego participó de la cena del ACA que puso como eje el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina

La pasión por los motores tuvo este martes una noche especial en Buenos Aires. En el marco del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) 2026 , el Automóvil Club Argentino (ACA) organizó una cena de gala que reunió a autoridades políticas y referentes del deporte motor, con una presencia del gobernador Marcelo Orrego .

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La velada reunió al presidente del ACA, César C. Carman ; al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem ; al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli ; al canciller Pablo Quirno ; al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora ; al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil ; y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , entre otras autoridades.

El encuentro funcionó como una fuerte señal de respaldo político al automovilismo nacional y, especialmente, al proyecto para que la Fórmula 1 vuelva a correr en la Argentina , una posibilidad que durante los últimos meses comenzó a tomar mayor impulso.

La participación de Orrego no fue un dato menor. El gobernador sanjuanino viene sosteniendo una agenda vinculada al deporte motor y al posicionamiento de la provincia como escenario de competencias internacionales.

De hecho, durante la edición 2026 del Desafío Ruta 40 , Orrego compartió actividades con César Carman y referentes del automovilismo nacional e internacional. La competencia, válida por el Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) de la FIA, tuvo a San Juan como uno de sus principales escenarios.

En aquella oportunidad, el titular del ACA destacó el entusiasmo del público argentino por el automovilismo y valoró especialmente que el país conserve una fecha mundial de la FIA. También se refirió al impacto generado por la presencia de Franco Colapinto y al trabajo que se realiza para que Argentina vuelva a recibir grandes competencias internacionales.

La cena de este martes permitió, así, volver a mostrar a San Juan dentro de una conversación que excede lo deportivo y que apunta a fortalecer al país como sede de eventos internacionales de primer nivel.

La F1, cada vez más presente en la agenda argentina

El regreso de la Fórmula 1 se convirtió en uno de los grandes temas del Congreso Americano de la FIA, que se desarrolla en Buenos Aires hasta el 2 de septiembre y reúne a representantes de 32 clubes miembros de la FIA de América del Norte, Central y del Sur y el Caribe.

El propio presidente Javier Milei planteó públicamente el lunes que la Argentina tiene las condiciones para volver a recibir a la máxima categoría y al Rally Mundial. “Tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que estas categorías exigen”, sostuvo durante la apertura del Congreso.

La última vez que la Fórmula 1 corrió en territorio argentino fue en 1998, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Ahora, las obras que se realizan en el circuito porteño apuntan a recuperar la certificación necesaria para recibir competencias internacionales de máxima jerarquía.

Pero desde la FIA bajaron la expectativa a tierra: Ben Sulayem expresó su respaldo a la posibilidad de que Argentina vuelva a recibir la F1, aunque remarcó que todavía deben cumplirse requisitos de inversión, infraestructura y disponibilidad en un calendario que actualmente tiene un límite de 24 carreras.