    • 1 de septiembre de 2026 - 22:05

    Orrego participó de la cena del ACA que puso como eje el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina

    El gobernador de San Juan compartió la cena de gala del Congreso Americano de la FIA junto a autoridades nacionales, provinciales y dirigentes internacionales.

    El gobernador Marcelo Orrego junto a dirigentes naciuonales.

    El gobernador Marcelo Orrego junto a dirigentes naciuonales.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La pasión por los motores tuvo este martes una noche especial en Buenos Aires. En el marco del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) 2026, el Automóvil Club Argentino (ACA) organizó una cena de gala que reunió a autoridades políticas y referentes del deporte motor, con una presencia del gobernador Marcelo Orrego.

    Leé además

    marcelo orrego entrego 30 vehiculos a obras sanitarias para agilizar la atencion de reclamos

    Marcelo Orrego entregó 30 vehículos a Obras Sanitarias para agilizar la atención de reclamos
    Orrego inauguró la ampliación de una escuela en Difunta Correa que brinda más espacios y herramientas para los estudiantes

    En la Difunta Correa, Orrego inauguró la ampliación de una escuela que brinda más espacios y herramientas para los estudiantes

    La velada reunió al presidente del ACA, César C. Carman; al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem; al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli; al canciller Pablo Quirno; al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, entre otras autoridades.

    El encuentro funcionó como una fuerte señal de respaldo político al automovilismo nacional y, especialmente, al proyecto para que la Fórmula 1 vuelva a correr en la Argentina, una posibilidad que durante los últimos meses comenzó a tomar mayor impulso.

    Orrego, otra vez cerca de la agenda internacional del automovilismo

    La participación de Orrego no fue un dato menor. El gobernador sanjuanino viene sosteniendo una agenda vinculada al deporte motor y al posicionamiento de la provincia como escenario de competencias internacionales.

    De hecho, durante la edición 2026 del Desafío Ruta 40, Orrego compartió actividades con César Carman y referentes del automovilismo nacional e internacional. La competencia, válida por el Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) de la FIA, tuvo a San Juan como uno de sus principales escenarios.

    En aquella oportunidad, el titular del ACA destacó el entusiasmo del público argentino por el automovilismo y valoró especialmente que el país conserve una fecha mundial de la FIA. También se refirió al impacto generado por la presencia de Franco Colapinto y al trabajo que se realiza para que Argentina vuelva a recibir grandes competencias internacionales.

    La cena de este martes permitió, así, volver a mostrar a San Juan dentro de una conversación que excede lo deportivo y que apunta a fortalecer al país como sede de eventos internacionales de primer nivel.

    La F1, cada vez más presente en la agenda argentina

    El regreso de la Fórmula 1 se convirtió en uno de los grandes temas del Congreso Americano de la FIA, que se desarrolla en Buenos Aires hasta el 2 de septiembre y reúne a representantes de 32 clubes miembros de la FIA de América del Norte, Central y del Sur y el Caribe.

    El propio presidente Javier Milei planteó públicamente el lunes que la Argentina tiene las condiciones para volver a recibir a la máxima categoría y al Rally Mundial. “Tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que estas categorías exigen”, sostuvo durante la apertura del Congreso.

    La última vez que la Fórmula 1 corrió en territorio argentino fue en 1998, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Ahora, las obras que se realizan en el circuito porteño apuntan a recuperar la certificación necesaria para recibir competencias internacionales de máxima jerarquía.

    Pero desde la FIA bajaron la expectativa a tierra: Ben Sulayem expresó su respaldo a la posibilidad de que Argentina vuelva a recibir la F1, aunque remarcó que todavía deben cumplirse requisitos de inversión, infraestructura y disponibilidad en un calendario que actualmente tiene un límite de 24 carreras.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Orrego y Karina en la Expo San Juan Minera.-

    ¿Cambiaron los términos para una alianza entre Orrego y Milei de cara al 2027? Los dichos y la percepción

    Marcelo Orrego.

    Marcelo Orrego mostró en Buenos Aires el potencial de San Juan para atraer inversiones

    Orrego participó de la celebración del aniversario de Rivadavia con anuncio de nuevas obras.

    Marcelo Orrego anunció la repavimentación de calle Sargento Cabral a lo largo de 5 kilómetros

    las 3.000 notebooks para docentes dejaron historias de vocacion, familia y aulas

    Las 3.000 notebooks para docentes dejaron historias de vocación, familia y aulas