Marcelo Orrego entregó 30 vehículos a Obras Sanitarias para agilizar la atención de reclamos

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este lunes la entrega de 30 nuevos vehículos a Obras Sanitarias (OS), en una renovación histórica de la flota técnica de la empresa estatal. Las unidades permitirán reforzar el trabajo de las cuadrillas, agilizar la atención de reclamos y mejorar las tareas vinculadas al servicio de agua potable y saneamiento en San Juan.

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El acto se realizó en la playa de estacionamiento del Teatro del Bicentenario y contó con la presencia del ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el presidente de Obras Sanitarias, José Luis Beltrán; autoridades de la empresa y trabajadores.

Durante la ceremonia se realizó la entrega de las llaves de las nuevas movilidades, que estarán destinadas a las tareas operativas que se desarrollan tanto en el Gran San Juan como en los departamentos del interior.

Orrego destacó que la incorporación de los vehículos permitirá brindar mejores herramientas al personal para resolver las situaciones que se presentan diariamente. "Venimos a cumplir. Estas camionetas son instrumentos para llevar a cabo una mejor tarea", sostuvo el mandatario.

El gobernador remarcó que se trata de una incorporación significativa para la empresa estatal, ya que hacía más de 20 años que Obras Sanitarias no renovaba su flota con una entrega de esta magnitud.

La inversión realizada por el Gobierno de San Juan se acerca a los $2.000 millones y apunta a reemplazar unidades antiguas que, debido al desgaste, dificultaban las labores cotidianas de los trabajadores.

"En San Juan todos los días resolvemos lo urgente, trabajamos en lo importante, pero diseñamos el futuro de todos los sanjuaninos", expresó Orrego.

Por su parte, Beltrán destacó que la llegada de las 30 unidades permitirá fortalecer el trabajo diario y mejorar la capacidad de respuesta de Obras Sanitarias.

"Significa muchas cosas, fortalecer el trabajo diario, mejorar la capacidad de respuesta, que no es menor", afirmó el titular de OS, quien también resaltó el trabajo de planificación realizado por el gerente general de la empresa, Carlos Orrego.

Cómo impactará la renovación de la flota de vehículos

Los nuevos vehículos serán utilizados por las cuadrillas encargadas de atender reclamos, trabajos de campo y tareas técnicas relacionadas con los servicios de agua potable y saneamiento cloacal.

La renovación busca reducir las dificultades que generaba el deterioro del parque automotor y permitir que el personal pueda trasladarse con mayor rapidez hacia los lugares donde se necesita una intervención.

De esta manera, el Gobierno provincial apunta a mejorar los tiempos de respuesta ante inconvenientes en los servicios y brindar mejores condiciones de trabajo a los equipos técnicos de Obras Sanitarias.