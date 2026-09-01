    • 1 de septiembre de 2026 - 08:26

    Poder Judicial de San Juan: cómo anotarse desde hoy al concurso 2026 para ingresar a planta permanente

    La Corte de Justicia habilitó hoy la inscripción. Lo que tenés que saber.

    Poder Judicial de San Juan: cómo anotarse al Concurso 2026 para ingresar a planta permanente

    Poder Judicial de San Juan: cómo anotarse al Concurso 2026 para ingresar a planta permanente

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    Desde hoy y hasta el próximo viernes 4, se encuentran abiertas las inscripciones para el Concurso de Aspirantes 2026 del Poder Judicial de San Juan. La convocatoria está destinada a cubrir cargos en la planta permanente del personal administrativo y técnico, y se realiza de manera totalmente digital.

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    Esta nueva edición llega con importantes modificaciones respecto a años anteriores, destacándose por incorporar cinco instancias de carácter eliminatorio.

    Claves de la inscripción online (¡Atención al requisito técnico!)

    El trámite es exclusivamente web, pero cuenta con una condición excluyente informada por las autoridades:

    • Solo desde PC: La inscripción no está habilitada para celulares ni otros dispositivos móviles. Deberá realizarse obligatoriamente desde una computadora.

    • Plazo: Hay tiempo para anotarse hasta el viernes 4 de septiembre.

    • Dónde consultar: Los requisitos completos, temarios, condiciones y el formulario de acceso se encuentran disponibles en la página web oficial del Poder Judicial de San Juan.

    Las 5 etapas eliminatorias del concurso

    A diferencia de convocatorias pasadas, el camino hacia la planta permanente exigirá superar una serie de filtros consecutivos:

    • Prueba de dactilografía.

    • Prueba de ortografía.

    • Curso virtual obligatorio: Asincrónico y autogestionado. Cuenta con nueve módulos elaborados por la Escuela Judicial vinculados a los temas del examen teórico. Para avanzar, los participantes deberán aprobar cuestionarios de entrenamiento parciales.

    • Prueba de conocimientos teóricos.

    • Entrevista personal: De carácter presencial, obligatorio y eliminatorio (una de las grandes novedades que suma esta edición).

    Sedes de evaluación y circunscripciones

    Por primera vez, el concurso implementará dos sedes diferenciadas de acuerdo a la jurisdicción elegida al momento de completar el formulario:

    • Primera Circunscripción Judicial: Los aspirantes rendirán en la Sede Académica del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés (Entre Ríos 33 Sur, Capital).

    • Segunda Circunscripción Judicial (Jáchal e Iglesia): Las evaluaciones se llevarán a cabo en la ciudad de San José de Jáchal. Como requisito excluyente, quienes elijan esta opción deberán acreditar domicilio en dichos departamentos norteños.

    ¿El ingreso es automático?

    Desde el Poder Judicial aclararon que aprobar todas las etapas no significa un ingreso inmediato. El objetivo central de este proceso —el primero de gran magnitud tras el masivo concurso de 2022— es conformar un registro actualizado de aspirantes aptos para cubrir futuras vacantes de personal administrativo y técnico según las necesidades institucionales.

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