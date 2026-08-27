Nuevo concurso para entrar al Poder Judicial: las cinco etapas, el curso obligatorio y la entrevista que deberán afrontar los aspirantes

La Corte de Justicia de San Juan presentó oficialmente el Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial 2026, que permitirá seleccionar postulantes para cubrir cargos de planta permanente de personal administrativo y técnico.

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La Corte anuncia los detalles del nuevo concurso de ingreso al Poder Judicial: qué se sabe y qué cambios están bajo reserva

El presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, y la ministra Adriana García Nieto, coordinadora de la Escuela Judicial, brindaron las precisiones sobre el nuevo proceso, que tendrá cinco instancias eliminatorias y varias diferencias respecto de los concursos anteriores.

Las inscripciones estarán abiertas del 1 al 4 de septiembre y se realizarán exclusivamente de manera online, a través de la página web institucional del Poder Judicial. Hay un requisito tecnológico que los interesados deberán tener en cuenta: el formulario de inscripción solamente será accesible desde una PC y no podrá completarse desde un teléfono celular u otro dispositivo móvil.

Además, al momento de inscribirse, cada postulante deberá optar por la circunscripción en la que pretende trabajar y denunciar un domicilio, ya que el nuevo esquema contempla dos sedes de evaluación.

El concurso tendrá cinco instancias y será necesario superar cada una para continuar avanzando:

1. Prueba de dactilografía.

2. Prueba de ortografía.

3. Curso virtual obligatorio, asincrónico y autogestionado.

4. Prueba de conocimientos teóricos.

5. Entrevista personal, con asistencia obligatoria.

La tercera etapa representa uno de los principales cambios del nuevo concurso. No será simplemente una capacitación complementaria: el curso virtual será obligatorio y eliminatoria.

García Nieto explicó que los aspirantes que lleguen a esta instancia tendrán acceso a nueve módulos preparados por la Escuela Judicial. Algunos contarán, además de los videos correspondientes a las clases, con cuestionarios de entrenamiento.

Los contenidos del curso estarán directamente relacionados con lo que luego se evaluará en el examen de conocimientos teóricos. Las clases serán dictadas por docentes de la Escuela Judicial y, para avanzar de un módulo al siguiente, los postulantes deberán superar un cuestionario de entrenamiento.

"El temario tiene que ver con materias vinculadas al derecho y la organización del Poder Judicial", explicó la ministra. Se trata de áreas relacionadas con las tareas que la Justicia desarrolla cotidianamente.

El curso, por lo tanto, funcionará como un filtro previo al examen teórico. Según detalló García Nieto, quienes aprueben los nueve módulos dentro del tiempo estipulado quedarán habilitados para rendir la prueba de contenido teórico.

La entrevista personal también será eliminatoria

Otra de las novedades que sobresale en el esquema presentado por la Corte es la incorporación de una entrevista personal como quinta instancia del concurso.

No se trata de una etapa optativa: la asistencia será obligatoria y también tendrá carácter eliminatorio. De esta manera, el proceso no terminará con la evaluación de conocimientos, sino que los aspirantes deberán atravesar además una instancia personal antes de completar el concurso.

La incorporación de esta etapa amplía el mecanismo de selección respecto de las evaluaciones tradicionales de dactilografía, ortografía y conocimientos, y agrega una instancia presencial destinada a los postulantes que hayan logrado superar las fases anteriores.

Dos circunscripciones y una elección que deberá hacerse al inscribirse

El concurso 2026 tendrá también una característica inédita: por primera vez habrá dos sedes para rendir las distintas instancia.

Los aspirantes que se postulen para la Primera Circunscripción Judicial deberán rendir en la Sede Académica del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, en Entre Ríos 33 Sur.

En cambio, quienes aspiren a ingresar a la Segunda Circunscripción Judicial, que comprende Jáchal e Iglesia, tendrán como sede de evaluación la ciudad de San José de Jáchal.

En este último caso, el domicilio declarado adquiere especial importancia: para aspirar a trabajar en esa circunscripción, el postulante deberá contar con domicilio en Jáchal o Iglesia.

La elección de la circunscripción deberá realizarse al momento de completar el formulario de inscripción, por lo que los aspirantes tendrán que definir desde el comienzo para qué zona del Poder Judicial pretenden concursar.

Un concurso pensado para las necesidades actuales

El nuevo proceso llega después del masivo concurso de 2022, que tuvo miles de inscriptos y generó un listado que posteriormente fue utilizado para cubrir vacantes administrativas y técnicas.

La Corte ya había anticipado que el nuevo concurso no sería una réplica del anterior. El cambio responde, entre otros factores, a que las necesidades de personal del Poder Judicial se modificaron en los últimos años.

La nueva convocatoria tampoco significa que quienes superen todas las instancias ingresarán automáticamente a trabajar. Se trata de un concurso de aspirantes para cargos de planta permanente, a partir del cual la Justicia contará con postulantes en condiciones de ser considerados para futuras incorporaciones.

Toda la información sobre requisitos, contenidos, modalidades y cronograma estará disponible en la página web institucional del Poder Judicial de San Juan.