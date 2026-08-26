    • 26 de agosto de 2026 - 21:34

    La Justicia quiere conocer todos los movimientos de Cristina Kirchner en el edificio en el que cumple prisión domiciliaria

    La solicitud se da luego de que se conociera que una sindicalista de La Cámpora compró el departamento que está justo abajo del piso de la expresidenta.

    Cristina Kirchner, ex presidenta de la Nación y máxima acusada en la causa Cuadernos.

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    Foto:

    Por Agencia Noticias Argentinas

    El juez Rodrigo Giménez Uriburu, que dictaminó la prisión preventiva para Cristina Kirchner, pidió conocer todos los movimientos que la expresidenta realizó en el edificio ubicado en San José 1.111, donde se encuentra el departamento en el que cumple su condena.

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    La solicitud se realiza luego de que una sindicalista de La Cámpora, Soledad Calle, comprara el departamento que se encuentra abajo del piso de la exmandataria.

    Por lo tanto, el objetivo del magistrado es saber si existe alguna prueba de que la exjefa de Estado fue al departamento de la sindicalista.

    "Requiérase a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) que tenga a bien informar si Cristina Fernández de Kirchner registra egresos de la unidad funcional en la que cumple la pena de prisión bajo modalidad domiciliaria para hacer uso de la terraza del edificio, conforme la autorización conferida con fecha 17 de septiembre de 2025, más allá de aquellas oportunidades consignadas en algunos de los informes mensuales remitidos a este Tribunal", precisó el texto.

    La DAPVE es el organismo encargado de detallar los movimientos que la exvicepresidenta efectúa dentro del edificio como también sus salidas al exterior.

    En cuanto a los movimientos dentro del edificio, figuran como "salida a la terraza" y se indican los horarios correspondientes. En los egresos a la vía pública, se especifica: el destino, la hora de salida y de llegada de Cristina Kirchner al inmueble.

    Es así como cada uno de los movimientos de la ex jefa de Estado se encuentran regulados.

    Tiene permiso, otorgado por la Justicia, para salir una vez al día “en horario diurno, entre las 6 y las 20 horas, y por un lapso máximo de dos horas”.

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