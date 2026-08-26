El COPRE tuvo la primera reunión y comenzó a coordinar acciones ante posibles emergencias

El Gobierno de San Juan puso en marcha formalmente el Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE) , el espacio creado para anticipar escenarios de riesgo y coordinar la respuesta de los distintos organismos ante eventuales situaciones de emergencia.

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La primera reunión se realizó luego del anuncio del gobernador Marcelo Orrego sobre la conformación del comité y tuvo como eje central realizar un diagnóstico de la situación actual de la provincia, analizar posibles escenarios y comenzar a definir acciones preventivas.

La iniciativa cobra especial relevancia de cara a los próximos meses, ante los escenarios climáticos previstos para la temporada estival y, particularmente, la posibilidad de que se produzca un incremento de los caudales de agua. En ese contexto, el objetivo del COPRE es evitar que la respuesta quede circunscripta a un solo organismo y establecer de antemano cómo debería actuar cada área frente a una eventual contingencia.

Durante el encuentro se realizó una puesta en común entre las diferentes dependencias participantes. A partir de ese análisis comenzaron a identificarse riesgos y situaciones que podrían demandar una intervención coordinada, además de los recursos con los que cuenta actualmente cada organismo y las necesidades que podrían surgir en caso de una emergencia.

Uno de los primeros pasos acordados fue que cada organismo designe a sus referentes dentro del comité y realice un relevamiento estimativo de los recursos y requerimientos necesarios para afrontar una eventual contingencia. La información será centralizada para contar con un diagnóstico general que permita anticipar necesidades y mejorar la planificación.

Del primer encuentro participaron representantes de Obras Sanitarias, Protección Civil, Policía de San Juan, Bomberos, Recursos Hídricos, Recursos Energéticos, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Ministerio de Producción, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Deportes, Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y Ministerio de Salud.

También formaron parte investigadores vinculados al cambio climático y representantes de áreas relacionadas con la atención de emergencias y las políticas alimentarias, entre otras dependencias provinciales.

La conformación del COPRE apunta así a generar una estructura permanente de coordinación entre organismos que permita actuar antes, durante y después de una situación de emergencia. La primera instancia sirvió para establecer un punto de partida y comenzar a ordenar la información necesaria para tomar decisiones con mayor anticipación.