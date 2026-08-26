El Poder Judicial llevó capacitaciones y talleres sobre violencia, adopción y abordaje integral a Calingasta

El Poder Judicial de San Juan desplegó una amplia agenda de trabajo institucional y territorial en Calingasta, con capacitaciones, talleres y charlas informativas destinadas a estudiantes y distintos actores de la comunidad. Las actividades fueron encabezadas por la ministra de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto , y se desarrollaron de manera articulada entre la Oficina de la Mujer (OM), el Registro Único de Adopción (RUA) y el Ministerio Público, a través de Fiscalía y Asesoría.

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La propuesta buscó acercar herramientas de prevención, orientación y abordaje de distintas problemáticas a las comunidades educativas y a instituciones del departamento. Durante los encuentros también estuvieron presentes el juez de Paz Letrado de Calingasta, Andrés Troche, directivos escolares y representantes de las fuerzas de seguridad.

“Desde la Corte de Justicia creamos la Oficina de la Mujer como un espacio de capacitación, de formación y de prevención. ¿Prevención de qué? De todo aquello que esté vinculado con la violencia, pero, sobre todo, para aprender a vincularnos y saber cómo pedir ayuda”, señaló García Nieto durante la jornada.

La ministra destacó además el trabajo conjunto con el Ministerio Público y remarcó la importancia de generar espacios de consulta dentro de las escuelas. “Este es un espacio para poder preguntar, para sacarse las dudas, para poder pensar, pero sobre todo, para saber a dónde tengo que ir y qué cosas tengo que hacer”, expresó.

La agenda comenzó el lunes 24 de agosto durante el turno mañana en la Escuela Técnica General Manuel Savio. Allí, la Oficina de la Mujer desarrolló el taller “Aprendiendo a Querer-Nos”, destinado a estudiantes del nivel secundario.

En paralelo, el Ministerio Público llevó adelante el taller “Construyendo redes de abordaje integral”, dirigido a padres, docentes, personal no docente, directivos, integrantes de instituciones públicas y miembros de las fuerzas de seguridad.

Durante la tarde, las actividades se trasladaron a la Escuela Secundaria de Tamberías. En ese establecimiento se repitió el taller destinado a los estudiantes y la propuesta del Ministerio Público sobre abordaje integral.

En la misma sede también se realizó la charla “Adopción, un camino de encuentro”, organizada por el Registro Único de Adopción. La actividad estuvo dirigida a referentes de la comunidad, fuerzas de seguridad, integrantes del sistema educativo y sanitario, dispositivos de Niñez, Adolescencia y Familia, entidades intermedias y profesionales particulares.

Las actividades continuaron en el Secundario de Adultos Jesús de la Buena Esperanza y se extendieron durante el martes 25 de agosto. La agenda territorial concluyó por la tarde en la Escuela Secundaria Barreal.

Todas las propuestas contaron con la autorización del Ministerio de Educación de San Juan, mediante el expediente N° 12382-ME-2026.

Trabajo conjunto entre organismos

Por el Registro Único de Adopción, las exposiciones estuvieron a cargo de su directora, Teresita Rodríguez, junto con las integrantes del equipo técnico Sandra Izza, socióloga, y Josefina Gil, psicóloga.

En representación de la Oficina de la Mujer participaron Natacha Porolli, Amelia Martín y Carolina Tamagnini, psicóloga e integrante del equipo operativo.

La comisión expositora del Ministerio Público estuvo integrada por Julieta Mercado, secretaria relatora; Fabiana Anzorena, de la Asesoría de Menores N°4; Cinthia Aballay, de la Asesoría N°2 de la Segunda Circunscripción; Claudia Ruiz Carignano, fiscal coordinadora de la UFI; Milena Berbari, ayudante fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas; Yohanna Jofré, psicóloga de ANIVI; y Eliana Villavicencio, ayudante fiscal de CAVIG.