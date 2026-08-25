Eduardo Cabello quedó a un paso de renovar en la CGT San Juan y Daer cargó contra la disidencia

La renovación de autoridades de la CGT San Juan quedó prácticamente definida este martes, l uego de que la oposición que había comenzado a organizarse alrededor de la Mesa Intersindical decidiera retirarse del plenario previo a las elecciones. De esta manera, el actual secretario General , Eduardo Cabello, quedó como único candidato y todo indica que continuará al frente de la central obrera provincial durante un nuevo período de cuatro años.

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La continuidad significará, además, un dato político de peso para el sindicalismo sanjuanino: Cabello alcanzará los 22 años al frente de la CGT San Juan, consolidando una conducción que se inició hace casi dos décadas y que atravesó distintos gobiernos y reconfiguraciones dentro del movimiento obrero.

El jefe de la UOCRA provincial llegó a esta instancia acompañado por una lista que presentó semanas atrás y que reúne a distintos sectores del sindicalismo sanjuanino. La definición de la oposición terminó de despejar el escenario electoral que, durante los últimos meses, había abierto una disputa interna por el rumbo de la central.

En ese contexto desembarcó en San Juan Héctor Daer, secretario del Interior de la CGT nacional, quien participó del plenario y, en rueda de prensa, confirmó el retiro de la oposición. Pero además aprovechó su intervención para marcar una posición contundente frente a la Mesa Intersindical.

“Puedo respetar a la Intersindical, pero vengo a organizar a la CGT San Juan”, lanzó Daer ante los dirigentes sindicales. “Puedo respetar a la Intersindical, pero vengo a organizar a la CGT San Juan”, lanzó Daer ante los dirigentes sindicales.

El dirigente nacional reivindicó el lugar de la CGT como principal representación del movimiento obrero y diferenció su peso político y social del que pueden tener otras expresiones sindicales.

“Con absoluto respeto para los compañeros que pertenecen a otras agrupaciones, pero la CGT es la CGT. Y nada tiene el efecto que tiene la CGT en la sociedad argentina”, sostuvo. “Con absoluto respeto para los compañeros que pertenecen a otras agrupaciones, pero la CGT es la CGT. Y nada tiene el efecto que tiene la CGT en la sociedad argentina”, sostuvo.

En esa línea, Daer apeló a una comparación directa para remarcar la capacidad de movilización de la central obrera: “Cualquiera puede encadenarse en cualquier reja de la Casa Rosada y pasa cinco minutos. Tuvo sus cinco minutos de gloria. Cuando la CGT decide algo, eso se traduce en un movimiento de masas”.

El secretario del Interior de la central nacional también apeló a la identidad histórica del sindicalismo peronista para reforzar su mensaje ante los dirigentes sanjuaninos. “El ADN montado sobre los trabajadores tiene que ver con algo que estamos hechos a imagen y semejanza de Perón que creó un modelo sindical para transformar la Argentina”, afirmó.

Sin embargo, el mensaje de Daer no se limitó al cuestionamiento. También convocó a los sectores que se habían mantenido al margen a regresar al espacio de la CGT y participar del debate interno.

“Vengan todos y debatamos. Hablemos y nos respetemos. Nadie va a pasar por tonto por decir una tontería, todos nos equivocamos. Tenemos la capacidad de comprender y de escuchar al otro”, manifestó.

Finalmente, agradeció a los dirigentes que decidieron incorporarse al armado de Cabello: “Les agradezco a todos los que tomaron la decisión de integrarse”.