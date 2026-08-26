    • 26 de agosto de 2026 - 07:17

    Con alerta por viento Zonda en San Juan, así estará el tiempo este miércoles 26 de agosto

    San Juan tendrá este miércoles una jornada calurosa y ventosa, con máxima de 29°C y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

    Rige un alerta por viento Zonda.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan se prepara para una jornada marcada por el viento Zonda, el calor y fuertes ráfagas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un alerta amarillo para sectores de la provincia por este fenómeno, que se hará sentir con mayor intensidad durante la tarde y la noche.

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    Según el pronóstico, este miércoles 26 de agosto comenzará con 9°C y cielo mayormente nublado, mientras que la temperatura irá en rápido ascenso hasta alcanzar una máxima de 29°C. Durante la mañana se espera viento del noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

    El cambio más importante se producirá durante la tarde, cuando el viento rote al sector oeste y se intensifique. El SMN prevé velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de 60 a 69 km/h según el pronóstico para la ciudad de San Juan.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

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    Alerta amarilla por viento Zonda

    • 9 de Julio - Albardón - Capital - Chimbas - Rawson - Santa Lucía - Zona baja de Pocito - Zona baja de Rivadavia - Zona baja de Sarmiento

    El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

    Las áreas cordilleranas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 70 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 120 km/h.

    Alerta amarilla por viento

    Hacia la noche, se espera una rotación del viento al sector sur en la Región de Cuyo con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, pudiendo ser superados de forma puntual.

    Clima en San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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