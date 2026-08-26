Milei celebró la media sanción de la reforma del BCRA: "Un paso fundamental para erradicar la inflación"

El Gobierno de Javier Milei consiguió este miércoles un nuevo avance legislativo con la media sanción en la Cámara de Diputados de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La iniciativa obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones y ahora deberá pasar al Senado para convertirse en ley.

Javier Milei retomó la actividad en Casa Rosada con una nueva reunión de Gabinete

El plan de la Casa Rosada frente a la mora récord: más transparencia en préstamos y cero auxilio estatal

Poco después de la votación, el Presidente celebró el resultado a través de sus redes sociales y destacó el objetivo central de la iniciativa. “Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien”, escribió Milei. Y agregó: “Ahora a pelearla en el Senado. VLLC!”.

El proyecto impulsado por el oficialismo busca reforzar la independencia del BCRA respecto del Poder Ejecutivo y establecer límites más estrictos al financiamiento del Tesoro Nacional mediante emisión monetaria.

Entre los principales cambios, la iniciativa prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro y la compra directa de títulos públicos en el mercado primario. De esta manera, el Banco Central dejaría de contar con algunas de las herramientas utilizadas históricamente para asistir al Estado frente al déficit fiscal.

Además, el proyecto establece que el principal objetivo de la entidad monetaria será preservar el valor de la moneda. La modificación busca revertir parte de los cambios introducidos en 2012 durante el kirchnerismo, cuando se ampliaron los objetivos del BCRA para incluir, además de la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

La reforma también contempla cambios en el manejo de los resultados de la entidad. Las ganancias contables o derivadas de diferencias de cambio no podrán ser transferidas libremente al Tesoro y deberán destinarse prioritariamente a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública.

Otro de los puntos incluidos es la eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles y la actualización de las normas vinculadas con la administración y el resguardo de las reservas internacionales.

Fuerte respaldo del oficialismo

La Libertad Avanza consiguió aprobar la iniciativa con el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID, sectores de Provincias Unidas, Argentina Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz.

Desde el oficialismo consideraron que la aprobación representa además una señal positiva para los mercados y que podría contribuir a reducir el riesgo país.

Uno de los dirigentes que salió a respaldar la iniciativa fue el diputado libertario Luis Petri. “Tuvimos 113 años de déficit fiscal y el gran financista, desde 1935, siempre fue el mismo, el Banco Central”, sostuvo.

Petri cuestionó el uso de la emisión monetaria para financiar al Estado y aseguró que la inflación representó durante décadas una pérdida del poder adquisitivo de los argentinos. “Con la sanción de esta ley, el Banco Central tendrá la única misión de preservar el valor de la moneda”, afirmó.

La iniciativa también establece nuevas condiciones para remover al presidente del BCRA y a los integrantes de su directorio. Para hacerlo deberá existir una “causal grave” y contar con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

Ahora, el oficialismo deberá conseguir los votos necesarios en el Senado para completar el tratamiento de una de las reformas económicas que considera centrales para consolidar su programa de estabilidad.