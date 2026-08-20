"No tenemos tiempo que perder": el contundente mensaje de Pablo Quirno al Mercosur

El canciller Pablo Quirno ratificó este jueves la intención del Gobierno de profundizar la apertura comercial de Argentina y advirtió que, si el Mercosur no acompaña ese proceso, el país buscará avanzar mediante negociaciones bilaterales con otros mercados.

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Las declaraciones fueron realizadas durante la 23ª edición del Council of the Americas , desarrollada este jueves en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires, encuentro que reunió a funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector privado para analizar las perspectivas políticas y económicas del país. Quirno participó como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El funcionario planteó que la primera alternativa del Ejecutivo continúa siendo negociar junto a los socios regionales, aunque remarcó que Argentina no pretende quedar condicionada si dentro del bloque aparecen diferencias sobre la velocidad o profundidad de la apertura hacia nuevos mercados.

En ese sentido, explicó que la intención es que el Mercosur avance de manera conjunta, pero que Argentina buscará acuerdos por otras vías si no existe consenso . La posición se encuentra en línea con el planteo que el gobierno de Javier Milei viene realizando sobre la necesidad de flexibilizar el funcionamiento comercial del bloque y ampliar el acceso a mercados internacionales.

La estrategia oficial apunta a sumar destinos para las exportaciones argentinas, reducir barreras comerciales y generar nuevas condiciones de acceso para empresas nacionales.

El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y mantiene un esquema de negociación externa en el que las principales decisiones se adoptan por consenso entre los Estados miembros. Ese funcionamiento ha generado históricamente discusiones sobre cuánto margen debe tener cada país para negociar individualmente acuerdos con terceros.

Quirno sostuvo que la apertura internacional es una de las prioridades de la actual política exterior. La advertencia no supone, al menos en esta instancia, un anuncio de salida de Argentina del Mercosur, sino una presión para otorgar mayor flexibilidad a los países que pretendan avanzar más rápidamente en acuerdos comerciales.

La discusión ocurre además en un momento de mayor movimiento dentro de la agenda externa del bloque. En enero de este año se firmó el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, posteriormente aprobado en Argentina, y durante los últimos meses comenzaron a reglamentarse distintos mecanismos para aprovechar las cuotas y preferencias comerciales previstas en el entendimiento.

El mensaje de Argentina hacia sus socios

La posición expresada por Quirno introduce nuevamente el debate sobre el grado de autonomía comercial que deberían tener los países del bloque.

Desde el Gobierno consideran que pertenecer al Mercosur no debería impedir que Argentina profundice relaciones con países o regiones interesados en alcanzar acuerdos de libre comercio. Al mismo tiempo, reconocen que negociar como bloque aumenta el peso comercial frente a las contrapartes, por lo que esa seguirá siendo la vía prioritaria siempre que exista acuerdo entre los socios.

El planteo deja así una definición política: Argentina intentará avanzar primero con el Mercosur, pero no pretende detener su agenda de apertura si el resto de los integrantes no acompaña.

La advertencia del canciller se conoció ante empresarios e inversores durante un Council of the Americas que tuvo entre sus principales oradores a integrantes del gabinete económico nacional, entre ellos Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Diego Santilli, además del propio Quirno.