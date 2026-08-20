Javier Milei habló de la baja natalidad: "Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes"

El presidente Javier Milei vinculó la baja natalidad en Argentina con las dificultades para el crecimiento económico y afirmó que el país “está pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes” en una crítica abierta al derecho al aborto legal.

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En un extenso discurso en el que habló sobre su modelo económico, el Presidente reconoció que “falta un montón” en el frente social, aunque defendió el rumbo general de su gestión.

Al introducir su planteo sobre población, el jefe de Estado lo enlazó con su visión del mercado de trabajo y del capital: consideró que como no se alcanza una tasa de crecimiento de la población, esa situación afecta tanto la expansión de la economía como el sistema previsional.

Instantes después, profundizó esa idea con una secuencia de definiciones directas. “Hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permite la reposición. Por lo tanto, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento. Y ni les cuento en términos de sistema previsional”.

Antes de ese tramo, el mandatario había sostenido que su programa económico apunta a bajar la inflación y hacer crecer la economía. “Mi mandato fue bajar la inflación y hacer crecer la economía. Bueno, digo, yo voy a cumplir con mi mandato”.

“¿Falta? Sí, claro que falta un montón. La foto sigue siendo horrible, pero la película es la mejor de la historia argentina”, aseguró ante el aplauso del auditorio.

Aun con ese reconocimiento, el mandatario libertario pintó el presente social como una situación todavía dura dentro de una trayectoria que, a su juicio, sigue en ascenso.

Los datos del Presidente

En un discurso que duró 58 minutos, Milei repasó cifras de inflación y las contrastó con gobiernos anteriores. “Nosotros la recibimos en 211,4% y está viajando al 31,5; es decir, bajamos 85% de la inflación”.

En ese marco, hubo incluso una crítica a Mauricio Macri, algo llamativo cuando se habla de una negociación para cerrar un acuerdo electoral entre PRO y La Libertad Avanza: “La inflación con la que asumió Cristina Kirchner fue con el 8,5% y entregó 26,9; es decir, la aceleró en un 216,5%. En el caso de Mauricio Macri, la recibió en 26,9 y la entregó en 53,8, es decir, la duplicó. Y la inflación con la que asumió Alberto Fernández: 53,8% y la entregó 211%, es decir que la incrementó en un 292,9 por ciento”.

También se detuvo en la evolución de los precios mayoristas. “Recuerden que cuando nosotros llegamos, en diciembre la inflación mayorista fue del 54%. Y la de julio arrancó con cero, siendo 0,8%”.

Recordó que había prometido realizar un nuevo recital cuando el índice de inflación comenzara con cero y parte de su equipo le contestó que ya estaban trabajando en ello.

En materia de actividad, sostuvo que la economía ya muestra una mejora frente al arrastre previo. “Cuando tomamos el EMAE desestacionalizado, en diciembre del 23 y miramos qué pasó en el 24, crecimos 6% a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad”.

Milei añadió otra referencia para defender el desempeño general. “Argentina creció el 4%. Es decir, en los dos primeros años acumulamos una expansión de más de diez puntos porcentuales”.

En ese mismo repaso, el Presidente vinculó el ajuste fiscal con una mejora social y financiera. “Llegamos con un déficit consolidado de 15 puntos del PBI. Hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI, le devolvimos a los argentinos 15 puntos del PBI”.

Después enumeró otros indicadores. “Bajamos impuestos por tres, con lo cual le devolvimos a los argentinos USD 100 mil millones. Sacamos de más de 14 millones de personas de la pobreza”.

El mandatario completó esa serie con datos sobre indigencia y pobreza infantil. “La indigencia pasó del 20% al 6% y la pobreza infantil del 70 al 42”.

También afirmó que la relación deuda-producto cayó tras el ordenamiento de las cuentas públicas. “Si limpio el efecto de deuda intrasector público, pasar de 100% del PBI a menos del 40. La contracara es que el riesgo país de niveles de 3.000 cuando nosotros llegamos, hoy está entre los 450 y los 500 puntos”.