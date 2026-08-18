Javier Milei cruzó al gobernador de La Rioja por haber relanzado los "chachos": "El peronismo siempre propone gastar más"

El presidente Javier Milei salió al cruce del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por la decisión de volver a poner en circulación los “chachos”, l a cuasimoneda provincial, y apuntó contra el peronismo por lo que definió como una política de mayor gasto financiado mediante emisión monetaria.

La mesa política de Milei analizó el acercamiento al PRO y la eliminación de las PASO

“PLAN PLATITA 2.0”, escribió Milei en una publicación en su cuenta de X, en la que vinculó la decisión riojana con lo que considera una receta económica que llevó al país a elevados niveles de pobreza e indigencia.

“El peronismo siempre propone gastar más. Y siempre propone pagar estos delirios con emisión de dinero”, sostuvo el Presidente. En el mismo mensaje, Milei afirmó que esa política llevó a la Argentina hacia una situación en la que había “más de 50% de pobres, 20% de indigentes, 30% de los trabajadores formales debajo de la línea de pobreza y 70% de pobreza infantil”.

Luego, el mandatario planteó que se trata de una estrategia que utiliza la asistencia como herramienta frente a la pobreza. “La receta para la esclavitud desde el impulso de la pobreza usando la asistencia como medio”, escribió. Y cerró el posteo con una dura calificación: “CÍNICOS”.

El mensaje presidencial se conoció horas después de la nueva puesta en circulación de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos como “chachos”, que la administración de Quintela había implementado entre julio y diciembre de 2024.

En paralelo, el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, Felipe Núñez, también cuestionó al gobernador riojano. “El CHANTA del Gobernador de la Rioja: no paga sus deudas, sube impuestos y emite moneda para financiar gasto espurio”, escribió en X.

Núñez sostuvo además que Quintela “no está apto para Gobernar su Provincia” y reclamó que deje el cargo. “Debiera renunciar lo antes posible. Se tiene que ir”, afirmó.

La nueva emisión fue anunciada por el Gobierno de La Rioja en un contexto que la propia administración provincial vinculó con las restricciones financieras y las dificultades para acceder a recursos. Los bonos tendrán circulación exclusivamente dentro de la provincia y podrán utilizarse en comercios adheridos, además del pago de impuestos y servicios locales.

Según informó el gobierno riojano, la medida alcanza a unos 80.000 trabajadores estatales, que recibirán un refuerzo extraordinario de 50.000 Chachos por persona. La implementación representa, de acuerdo con la información oficial, una inyección de aproximadamente $4000 millones al circuito económico provincial.

Desde el Ministerio de Hacienda de La Rioja explicaron que los Chachos “podrán utilizarse para adquirir productos y servicios” en los comercios adheridos.

La distribución de los bonos comenzó este lunes 17 de agosto y se extenderá hasta el 24 de agosto, de acuerdo con la terminación del DNI de los beneficiarios. La cuasimoneda tendrá vigencia hasta el 29 de diciembre de 2026, fecha hasta la cual también podrá ser rescatada.

Los Chachos podrán presentarse en denominaciones de 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 y 50.000 unidades, todas con una paridad de uno a uno con el peso. La nueva emisión incluye distintas medidas de seguridad, como fibrillas visibles e invisibles, una marca de agua exclusiva, papel de seguridad sin fluorescencia, numeración y códigos QR visibles en color negro y elementos reactivos a la luz ultravioleta.

Los billetes llevan referencias al prócer riojano Ángel Vicente Peñaloza y a distintas actividades productivas de la provincia.

En cuanto al mecanismo de rescate, los comercios podrán realizar operaciones anticipadas. En cambio, quienes conserven los bonos hasta su vencimiento recibirán un reconocimiento del 1%, un porcentaje que no será acumulativo.

La intención expresada por el Gobierno de La Rioja es que los BOCADE tengan una circulación rápida y sean destinados al consumo, con el objetivo de generar mayor movimiento en el mercado interno y fortalecer la actividad comercial.