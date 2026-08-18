La mesa política de Milei analizó el acercamiento al PRO y la eliminación de las PASO

La mesa política del Gobierno de Javier Milei volvió a reunirse este martes en Casa Rosada durante dos horas para ordenar la agenda legislativa y definir las próximas iniciativas que el oficialismo buscará llevar al Congreso. El foco está puesto en las reformas económicas, mientras también avanzan las conversaciones con el PRO de cara a 2027.

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La reunión fue encabezada por Karina Milei , secretaria general de la Presidencia, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli , y contó con la presencia de los principales referentes del Gobierno y del oficialismo parlamentario.

Según trascendió, no hubo grandes definiciones. “Entramos y salimos de la misma manera”, resumió uno de los integrantes del reducido círculo político.

La Libertad Avanza apunta a realizar una nueva sesión en la Cámara de Diputados el jueves 26 de agosto , con una agenda centrada en proyectos económicos considerados “transformacionales”.

Entre las iniciativas aparece una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada Ley de Inocencia Fiscal , considerada por el oficialismo como una de las iniciativas más importantes del semestre.

También se prevé discutir el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur y una reducción del IVA, del 21% al 10,5%, para la fécula y la harina de mandioca.

En una segunda etapa quedarían otros proyectos impulsados por el Gobierno, entre ellos la Ley General de Sociedades, el denominado Súper RIGI, distintos pliegos judiciales y nuevos paquetes de desregulación.

La relación con el PRO y las negociaciones electorales

El encuentro se produjo pocos días después del primer acercamiento formal entre La Libertad Avanza y el PRO, luego de la comunicación entre Karina Milei y Mauricio Macri.

La próxima semana volverá a reunirse la mesa técnica integrada por Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem, por el Gobierno, y Fernando De Andreis y Cristian Ritondo, por el PRO.

El objetivo será avanzar en un entendimiento electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Sin embargo, el acercamiento entre ambos espacios no estuvo en el centro de la reunión de este martes. Dentro del oficialismo reconocen que todavía existen diferencias, particularmente en torno a la situación política de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno analiza cambios en las PASO

Otro de los temas que permanece en la agenda es la reforma electoral, cuyo tratamiento fue postergado y que el Gobierno pretende impulsar antes de fin de año.

En la administración libertaria analizan tres alternativas: eliminar las PASO, suspenderlas nuevamente para las próximas elecciones o avanzar hacia una PAS, eliminando la obligatoriedad de las internas.

Por ahora, el oficialismo no cuenta con todos los respaldos necesarios para garantizar la aprobación de la reforma.

Reclamo salarial de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

Durante la reunión también se abordó la situación salarial de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, uno de los reclamos que viene siendo planteado por esos sectores.

Desde el Gobierno anticiparon que en los próximos días podrían anunciarse medidas, aunque evitaron brindar detalles sobre el alcance de las eventuales mejoras.

Además, continúa pendiente el envío del Presupuesto 2027, cuyo plazo legal vence el 15 de septiembre. Según trascendió, Milei no tiene previsto presentarlo antes de esa fecha.

Quiénes participaron de la reunión

Además de Karina Milei y Diego Santilli, participaron el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y Eduardo “Lule” Menem.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había sido invitada, pero finalmente postergó su participación para el próximo martes debido a cuestiones de agenda.

La jornada del Gobierno continuará con una reunión de Luis Caputo y Diego Santilli con gobernadores y equipos técnicos del Norte Grande, en el Palacio de Hacienda. El encuentro surgió del Consejo del Norte Grande y tendrá como uno de sus ejes el proyecto de zonas cálidas.