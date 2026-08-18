Obra social: 72 trabajadores de la UNSJ ya pidieron el traspaso y podrán concretarlo desde 2027

Después de más de una década de reclamos, los trabajadores de la Universidad Nacional de San Juan podrán ejercer desde 2027 un derecho que hasta ahora estaba restringido en la práctica: elegir libremente su obra social y derivar sus aportes . Es decir, pasar de DAMSU a OSFATUN.

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Según pudo confirmar este medio a través de fuentes calificadas , la Universidad avanzó con los mecanismos administrativos necesarios para permitir la derivación de aportes a partir del 1 de enero de 2027 . Lo hizo con el OK del Consejo Superior.

La medida alcanza a los trabajadores universitarios que decidan cambiar de cobertura y representa el cierre de un reclamo que APUNSJ sostiene desde 2014. De acuerdo con la información relevada, ya existen 72 pedidos de traslado formalizados mediante expedientes ante la Universidad.

El planteo se originó en el reclamo de APUNSJ, que actualmente conduce el secretario General, Daniel Durán, para que la UNSJ aplicara de manera efectiva la legislación que garantiza la libre elección de obra social para los trabajadores de las universidades nacionales.

Durante años, la posibilidad de derivar los aportes no estuvo habilitada administrativamente en la Universidad sanjuanina. La situación derivó incluso en presentaciones judiciales ante el Juzgado Federal N°2 de San Juan a cargo de Leopoldo Rago Gallo.

La discusión se apoyó en la Ley 24.741, que regula las obras sociales de las universidades nacionales y establece el marco jurídico bajo el cual funcionan estas entidades.

La norma fue sancionada en 1996 y, según explicaron fuentes vinculadas al reclamo, estableció la separación de las obras sociales respecto de la estructura orgánica de las universidades. Sin embargo, en la práctica persistió durante años el vínculo histórico entre las instituciones educativas y sus respectivas coberturas médicas.

Qué cambiará desde enero de 2027

La principal novedad es que los trabajadores podrán derivar sus aportes a otra obra social, en lugar de permanecer obligatoriamente en la cobertura vinculada históricamente a la Universidad.

El procedimiento todavía debe terminar de instrumentarse internamente. La UNSJ deberá definir los mecanismos administrativos para recibir y procesar las solicitudes de los trabajadores que quieran ejercer ese derecho.

Entre quienes ya iniciaron el trámite hay aproximadamente 72 trabajadores con expedientes formalizados.

El cambio también abre la puerta a que los trabajadores puedan optar por OSFATUN, la obra social vinculada a la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales. Para ello deberán terminar de definirse convenios y mecanismos de articulación con el sistema sanitario de San Juan.