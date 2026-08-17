Diego Santilli pidió "paciencia" ante el posible acuerdo entre LLA y el PRO para 2027

El Gobierno nacional busca avanzar en un acercamiento con el PRO de cara a 2027, aunque por ahora evita hablar de una alianza electoral cerrada. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, destacó este lunes el inicio de una mesa de diálogo con el partido de Mauricio Macri y pidió “paciencia” para avanzar en las negociaciones.

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Santilli habló luego de participar del acto oficial por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín y confirmó que la próxima semana continuará el diálogo entre ambos espacios.

“Empezamos una etapa de diálogo interesante, un puente de trabajo. Dimos el puntapié inicial, la semana que viene nos vamos a volver a juntar y seguimos trabajando”, afirmó el funcionario.

La primera reunión entre representantes de La Libertad Avanza y el PRO se realizó la semana pasada en la Casa Rosada. Según explicó Santilli, el encuentro sirvió para comenzar a recomponer el vínculo político y avanzar sobre una agenda legislativa común.

“Fue una buena conversación. Ahora lo seguimos llevando adelante con Fernando De Andreis, Cristian Ritondo, Martín Menem y Lule Menem”, señaló.

Consultado específicamente por la posibilidad de alcanzar un acuerdo electoral en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, Santilli bajó las expectativas sobre una definición inmediata.

“Empezamos a trabajar ese camino, hay que tener paciencia, hay que llevarlo”, sostuvo.

El acercamiento se produjo luego de una conversación telefónica entre Mauricio Macri y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. El primer encuentro no tuvo como objetivo sellar una alianza, sino abrir formalmente una instancia de negociación entre ambos sectores.

Las diferencias internas todavía persisten, aunque desde el oficialismo y el PRO coinciden en la necesidad de avanzar en determinados proyectos legislativos y evitar una eventual vuelta del peronismo al poder.

Santilli también negocia con los gobernadores

En paralelo al diálogo con el PRO, Santilli mantiene conversaciones con los gobernadores para conseguir respaldo parlamentario a las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

“Estamos trabajando con los gobernadores, lo venimos haciendo. Hemos sacado reformas que no salían en nuestro país hace más de 50 años”, destacó.

El jefe de Gabinete sostuvo que las negociaciones deben tener como objetivo avanzar en transformaciones concretas y no limitarse a acuerdos políticos.

“Seguimos dialogando con los gobernadores, pero el diálogo tiene que ver con transformar, reformar, no dialogar por dialogar”, afirmó.

¿Santilli candidato en 2027?

El funcionario también fue consultado por sus propias aspiraciones electorales, especialmente ante la posibilidad de que compita por la gobernación bonaerense en 2027.

Santilli evitó confirmar una eventual candidatura y aseguró que todavía falta tiempo para definir las listas.

“Falta mucho”, respondió.

En cambio, remarcó que su prioridad actual es trabajar por una eventual reelección de Javier Milei: “Yo dije que estoy trabajando para que el presidente reelija, que es lo que necesitamos todos los argentinos”.