    • 16 de agosto de 2026 - 09:58

    La Libertad Avanza inauguró una nueva sede en Barreal y puso la mira en el potencial minero de Calingasta

    El espacio libertario abrió un local partidario en el departamento cordillerano. Durante el acto, José Peluc destacó el crecimiento territorial del partido y planteó la necesidad de preparar a Calingasta para el desarrollo minero.

    Nueva sede de La Libertad Avanza en Calingasta.

    Nueva sede de La Libertad Avanza en Calingasta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Libertad Avanza San Juan continúa profundizando su despliegue territorial y llegó a Calingasta con la inauguración de una nueva sede partidaria en Av. Presidente Roca 386 Norte, Barreal, en un acto que reunió al diputado nacional Abel Chiconi, al senador nacional Bruno Olivera, dirigentes departamentales, militantes y vecinos.

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    A la salida de la reunión, el diputado macrista Fernando de Andreis dijo que los encuentros con los libertarios se repetirán cada 15 días.

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    La bienvenida estuvo a cargo de Yanet Samat, referente departamental, quien destacó la importancia de contar con un espacio permanente para fortalecer la presencia de La Libertad Avanza en Calingasta.

    Durante el acto, el diputado nacional y referente de La Libertad Avanza en San Juan, José Peluc, remarcó que la apertura de la sede forma parte de un proceso de construcción territorial que busca llevar las ideas del presidente Javier Milei a cada rincón de la provincia.

    “Nos propusimos hace mucho tirmpo con Javier Milei este desafio y hoy somos mucho mas con esta nueva sede" Debemos trabajar para seguir en este camino; es un proceso lento”, sostuvo Peluc. “Nos propusimos hace mucho tirmpo con Javier Milei este desafio y hoy somos mucho mas con esta nueva sede" Debemos trabajar para seguir en este camino; es un proceso lento”, sostuvo Peluc.

    El dirigente puso especial énfasis en el potencial que tiene Calingasta de cara a los próximos años, particularmente frente al desarrollo de la minería y la exploración de nuevos recursos.

    “Hay que prepararse para el gran potencial que se viene para Calingasta en materia de minería y otros minerales”, señaló. “Hay que prepararse para el gran potencial que se viene para Calingasta en materia de minería y otros minerales”, señaló.

    En ese sentido, Peluc explicó que la nueva sede tendrá como objetivo convertirse en un espacio de participación para los vecinos: “Hoy abrimos este espacio para que sean ustedes los que aporten ideas y propuestas, para que nadie de afuera venga a quitarnos lo que nos pertenece”.

    El referente libertario también destacó el trabajo que vienen realizando los representantes de La Libertad Avanza desde el Congreso de la Nación.

    Peluc también destacó el trabajo que vienen realizando los representantes de La Libertad Avanza desde el Congreso de la Nación.

    “Desde el Congreso de la Nación, junto al diputado Chiconi y al senador Olivera, venimos trabajando apoyando y respaldando las leyes que son necesarias para nuestra provincia. A veces en silencio, hemos visitado este departamento siempre con la idea de que a Milei le vaya bien”, expresó.

    Peluc sostuvo además que el desafío no solamente consiste en acompañar el crecimiento de Calingasta, sino en generar las condiciones para que los beneficios del desarrollo permanezcan en el departamento.

    “Estamos para acompañar este proceso, pero para que este gran potencial se vea reflejado debemos prepararnos para que todo el trabajo quede aquí y no se vaya a otro lugar. También para que nuestras generaciones se queden”, “Estamos para acompañar este proceso, pero para que este gran potencial se vea reflejado debemos prepararnos para que todo el trabajo quede aquí y no se vaya a otro lugar. También para que nuestras generaciones se queden”,

    En esa línea, planteó como uno de los principales desafíos políticos de La Libertad Avanza llevar el mensaje del Presidente a cada vecino: “Tenemos que empezar a llevar el mensaje del Presidente a aquellas personas que no pudieron venir, para que conozcan las ideas del Presidente”.

    Con la apertura de la sede de Barreal, La Libertad Avanza consolida su presencia territorial en Calingasta y avanza en la construcción de una estructura política que busca acompañar el proceso de transformación impulsado por Javier Milei, con la mirada puesta en el potencial productivo y minero de San Juan

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