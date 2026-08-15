Alberto Fernández reapareció con fuertes críticas a Milei: pidió revisar su "condición psiquiátrica"

El expresidente Alberto Fernández volvió a participar públicamente de un programa de streaming y apuntó duramente contra el gobierno de Javier Milei . Durante una entrevista en Crónicas del futuro, cuestionó el rumbo de la economía, criticó el estilo político del mandatario y sostuvo que debería recibir atención médica.

Milei volverá a presentar el Presupuesto en el Congreso: será el 15 de septiembre

Fabiola Yañez complica a Alberto Fernández: salió a la luz un insólito video en el Tango 01

Fernández llegó incluso a plantear la necesidad de revisar la “condición psiquiátrica” de Milei. “Todos sabemos que el Presidente no está bien y nadie lo dice”, afirmó el exmandatario, quien agregó que el jefe de Estado “debería estar atendido médicamente”.

En otro tramo de la entrevista, Fernández definió la situación argentina como “el desmadre de un delirante que gobierna” y sostuvo que Milei es una persona “alejada de la realidad”.

El expresidente también puso el foco en la situación económica y rechazó que los resultados actuales puedan explicarse únicamente por la herencia recibida por la administración de Milei.

Según su análisis, los sectores que actualmente muestran mayor actividad son Vaca Muerta, la minería, el agro y los servicios financieros. En ese sentido, sostuvo que esas actividades representan una porción limitada del empleo y afirmó que “el 87% de la actividad económica está en negativo desde hace tres años”.

Fernández atribuyó esa situación a las decisiones adoptadas por la actual administración y remarcó que, desde su perspectiva, “no es un problema de herencia”, sino de quien “se puso al frente del Gobierno”.

Su análisis sobre la polarización política

El exmandatario también amplió su mirada hacia el escenario internacional y sostuvo que la Argentina forma parte de un “fenómeno mundial” caracterizado por una creciente polarización de las sociedades.

Fernández consideró que la llamada antipolítica fue utilizada por sectores de derecha para ganar espacio y cuestionó que dirigentes con discursos disruptivos hayan conseguido el respaldo de amplios sectores sociales.

“¿Qué le pasó a la sociedad del mundo para que crea en personajes que en otros tiempos solo podrían hacer reír a la gente en un programa de televisión?”, planteó.

El expresidente admitió que no tiene una respuesta definitiva sobre las causas de este fenómeno y consideró que debería ser estudiado por especialistas en psicología social. Incluso mencionó que la pandemia pudo haber tenido algún impacto en los cambios registrados en el comportamiento político de las sociedades.