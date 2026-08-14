Elisa Carrió, filosa: "Mauricio Macri quiere ser muy rico de nuevo"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió , se refirió este viernes a la reunión convocada en Casa Rosada y encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y el titular del bloque de Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo , para auspiciar un acercamiento entre el partido amarillo y La Libertad Avanza (LLA), tras meses de desconexión.

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Al hablar sobre este encuentro, que ocurrió tras un contacto entre la secretaria de la presidencia, Karina Milei, y el líder de Pro - y que busca que libertarios y macristas confluyan en las listas electorales en 2027-Carrió remarcó que la reunión no era casual en tanto “ hay intereses económicos muy poderosos ” en juego y apuntó a la figura del empresario Nicolás Caputo. “Es un actor central del sistema político que también rigió Juntos por el Cambio”, resaltó respecto de esa alianza de la que formó parte.

Y siguió, en diálogo con radio Led: “ Es por eso que Macri se apresta a ir rápidamente a hablar con Karina [Milei]”. Tras ello remarcó que “hay momentos en que ‘Nicky’ maneja al propio Mauricio Macri” y sostuvo: “ Mauricio Macri quiere ser muy rico de nuevo ”.

En relación al rol de Cristian Ritondo , la dirigente sostuvo que el diputado “expresa, por una parte, a Pro y, por otra, una asociación ilícita de carácter transversal que une a todos los partidos”. En ese sentido, agregó: “Ritondo es amigo de Sergio Massa, de la AFA también , todo lo que se te ocurra se une”.

Se refirió así a lo que entiende como la motivación económica de la unión entre los partidos, que se prevé continúe con una segunda reunión, enfocada en la reforma electoral y la posible eliminación de las PASO antes de diciembre.

En ese marco, Carrió cuestionó la estrategia electoral del espacio conducido por el expresidente tras la presentación de Hernán Lacunza como precandidato presidencial de Pro, iniciativa que habría contado con el aval de Macri para construir una alternativa propia hacia 2027.

“La semana pasada teníamos candidato a presidente, que es una excelente persona. Lacunza es muy serio y muy confiable, pero si ponés un candidato y a la otra semana te reunís... Creo que del mal hay que alejarse”, señaló la exdiputada sobre el uso de esa postulación en medio de los acercamientos con el oficialismo.

Luego recordó su paso por Juntos por el Cambio y aseguró haber sufrido persecuciones. “Yo fui muy perseguida por mi propio gobierno con operaciones terribles sobre todo a través de Ritondo, de Rogelio Frigerio...”, afirmó.

Respecto a la alianza celebrada en su momento con el expresidente Macri, la exdiputada explicó el contexto en el que se gestó esa decisión. “Yo tuve que hacer una alianza obligada por una sociedad. Tenía claro que la continuidad del kirchnerismo nos convertía en Venezuela. Tuve que hacer ese esfuerzo, me costó seis meses de llanto”, sostuvo.

Además, añadió: “Fue un acuerdo supra-ético. Acompañé, denuncié lo que tuve que denunciar, paré lo que pude, avisé... pero las personas son lo que son”.

Carrió sobre Milei

Por otra parte, analizó la gestión impulsada por el presidente Javier Milei y definió su visión sobre el impacto de sus medidas económicas: “El modelo es el vaciamiento, es una no-nación de 20% de privilegiados más 80% descartables, lo contrario al Estado”.

Según su diagnóstico, el esquema produce una lenta disgregación entre los distintos actores sociales y “va poniendo en solitario a la gente”.

Frente a este escenario, llamó a evitar la fractura social y la desaparición de las instituciones. “Yo busco la unidad de la nación; es un momento para no eliminar sus clases medias, para no ser eliminados como Estado. Estar en bandos distintos hoy es traicionar a nuestra nación”, manifestó.

Asimismo, expresó su rechazo tanto hacia las opciones del pasado como hacia el rumbo actual: “El robo es generalizado, la vieja casta política se está quedando con los resortes energéticos y va por el agua. Pero tampoco podemos regresar al pasado”, analizó.

Por este motivo, sostuvo que defiende la llegada de una tercera opción, por fuera de las propuestas libertarias y kirchneristas. Auspició que esto se presenta como una posibilidad viable porque “los extremos implosionan por sí mismos cuando la nación necesita unirse”.

En esa línea, se dirigió a la ciudadanía sobre las alternativas de representación: “Hoy le digo a la sociedad que piensa así que no juegue ningún bando, el liderazgo va a surgir, va a salir solo, muchos oportunistas se van a ofrecer”.

Por otra parte, se refirió al rol de la diputada de izquierda Myriam Bregman: “Ella es bárbara, pero la está haciendo crecer el propio oficialismo”. Y entonces afirmó: “Son los juegos de poder en la Argentina; cuando ves que un centro está por ganar, le hacés sacar su porción”.

Por último, concluyó con un diagnóstico sobre la marcha del Ejecutivo: “La oposición a Milei es él mismo, solito hace todo”.