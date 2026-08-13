La cúpula del PJ sanjuanino bancó el acto de las 62 Organizaciones, la línea disidente a Cabello en la CGT: la lista completa de asistentes

La conducción del Partido Justicialista acudió al camping de la UOM, en Rawson, para la normalización de la agrupación sindical. Estuvo presente el secretario General a nivel nacional, pero faltó la hija de Hugo Moyano.

Este jueves, las 62 Organizaciones peronistas de San Juan tuvieron el acto de normalización. El nuevo secretario General es el timonel de la Unión Obrera Metalúrgica, Martín Solazzo. Estuvo escolado, aunque no en los papeles, por el jefe de los jerárquicos mineros, Marcelo Mena. DIARIO DE CUYO había adelantado hace semanas que el viejo sello sindical del peronismo tomaba color otra vez. Sin embargo, lo que sorprendió en el evento fue la participación de la cúpula del Partido Justicialista sanjuanino.

Desde un principio, las 62 Organizaciones en la provincia nació como una línea disidente al secretario General de la CGT San Juan, el diputado provincial Eduardo Cabello. Los gremios opositores (UOM, SATSAID, Químicos, La Bancaria, SUTCA) probaron suerte con una Mesa Intersindical que no funcionó y luego dieron rienda al sello que controló siempre el difunto Juan José Chica, exsecretario de Luz y Fuerza. Además, incorporaron a la UTEP -trabajadores de la economía popular- y sectores de la izquierda.

El primero en jugar fuerte fue Cabello. El líder de la central obrera provincial movió fichas y mostró músculo con un acto en AOMA. Cosechó el respaldo de unos 40 gremios. Entre ellos, los principales de San Juan: UOCRA -cuyo jefe es el propio Cabello-, UPCN -con Pepe Villa- y el SUOES de Víctor Menéndez. Todos sindicatos históricos del justicialismo con fuerte peso en la discusión interna. Quizá ahora, con el acto de las 62 se abrieron algunos interrongantes porque la conducción del PJ local acudió a la normalización de las 62.

Inicialmente, el evento sindical estaba raleado de dirigencia de fuste. Apenas llegaron algunos diputados. Nada importante. Pero después de una hora y algo de espera -el acto estuvo convocado a las 18.30, pero arrancó casi a las 20- aparecieron los popes: el presidente Juan Carlos Quiroga Moyano, el intendente de Pocito, Fabio Aballay, la legisladora Graciela Seva. Y hubo agregados, emisarios de los accionistas mayoritarios del partido, Sergio Uñac y José Luis Gioja: el diputado nacional Jorge Koky Chica y el exdiputado Leonardo Gioja.

Del acto también participaron el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, y los diputados Fernanda Paredes, Emilio Escudero y Sonia Ferreyra. En nombre del intendente local, Carlos Munisaga, acudió el secretario de Gobierno, Sebastián Chirino. La que no fue es Karina Moyano. La hija de Hugo estaba prevista para el acto. De hecho, en la previa, hablaron del viaje que hizo a Mendoza y que conectaría con San Juan. Finalmente no sucedió.