Marcelo Orrego visitó Huaco y acompañó a los vecinos durante el operativo San Juan Cerca

El frío del Norte sanjuanino no impidió que este jueves Huaco se convirtiera en un punto de encuentro entre los vecinos y el Estado provincial. Hasta allí llegó el gobernador Marcelo Orrego para recorrer el operativo San Juan Cerca, una iniciativa que busca llevar trámites, servicios y atención sanitaria a las localidades más alejadas de la Capital.

La postal se repitió a lo largo de la jornada: vecinos acercándose para resolver trámites, consultar por programas sociales, realizar controles médicos o simplemente plantear alguna necesidad. La particularidad es que, esta vez, no tuvieron que recorrer largas distancias para encontrar una respuesta.

Orrego recorrió los distintos puestos de atención y conversó con los equipos que participaron del despliegue. Lo hizo acompañado por funcionarios de diferentes áreas, entre ellos el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; la ministra de Gobierno, Laura Palma; la directora de Políticas para la Equidad, Nathalia Sánchez; y la directora del IPV, Elina Peralta.

Durante su visita, el gobernador puso el acento en una de las principales características del programa: descentralizar la atención y llevarla directamente a las comunidades.

“Nos da la oportunidad de poder descentralizar las prestaciones que se hacen en las reparticiones públicas y evitamos que la gente tenga que hacer, en este caso, cientos de kilómetros para llegar al Centro Cívico”, sostuvo.

La distancia es uno de los principales obstáculos para los habitantes de estas localidades. Huaco se encuentra a más de 180 kilómetros de la ciudad de San Juan y Mogna, a unos 120 kilómetros. Para muchas familias, trasladarse hasta la Capital implica tiempo y dinero, por lo que la llegada de un operativo que concentra diferentes servicios en un mismo lugar representa una alternativa concreta.

En Huaco, el despliegue incluyó trámites vinculados con documentación e identidad, regularización dominial, programas sociales y distintas prestaciones sanitarias. También hubo atención del IPV, asesoramiento sobre jubilaciones, inscripción a programas de empleo y propuestas destinadas a emprendedores.

La salud ocupó otro de los espacios centrales. Los vecinos pudieron acceder a controles y consultas de clínica médica, ginecología y pediatría. Además, el programa Ver para ser Libres sumó atención oftalmológica y la posibilidad de que niños y adolescentes recibieran anteojos en el mismo lugar.

El operativo también contempló acciones que exceden los trámites tradicionales. Hubo entrega de antiparasitarios para mascotas y capacitaciones específicas para emprendedores locales, ampliando el abanico de respuestas disponibles para quienes viven en el interior.

Para Orrego, el valor de estas jornadas no está solamente en acercar una oficina pública unos kilómetros más cerca de los vecinos, sino también en escuchar de primera mano cuáles son sus problemas.

“Lo que tratamos es justamente descentralizar, tener la posibilidad de nosotros llegar a cada una de las localidades, abrir bien las orejas, escuchar mucho los problemas de la gente, traer respuestas, soluciones”, remarcó el mandatario.

La actividad comenzó durante la jornada en el Centro de Atención Primaria de la Salud de Mogna y continuó por la tarde en Huaco. El despliegue tendrá una nueva escala este viernes 14 de agosto, cuando los equipos se trasladen a la Escuela Normal Superior de San José de Jáchal.

Así, el San Juan Cerca busca convertirse en una herramienta para achicar las distancias entre el Estado y quienes viven en los departamentos más alejados. En el Norte, donde cada trámite puede significar horas de viaje, la posibilidad de resolver varias gestiones en un mismo lugar cambia por completo la experiencia de los vecinos.