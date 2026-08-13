Cumbre en Casa Rosada: PRO y LLA acercaron posiciones y acordaron reunirse cada 15 días

El PRO y La Libertad Avanza (LLA) dieron este jueves un nuevo paso para acercar posiciones y fortalecer el vínculo político de cara a los próximos desafíos del Gobierno. Dirigentes de ambos espacios se reunieron en la Casa Rosada y acordaron mantener encuentros periódicos cada 15 días para coordinar acciones y avanzar sobre la agenda parlamentaria.

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La reunión fue convocada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y tuvo lugar luego de la conversación telefónica que mantuvieron Karina Milei , principal referente de LLA a nivel nacional, y el expresidente Mauricio Macri .

Del encuentro participaron Santilli; el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo ; el secretario general del PRO, Fernando de Andreis ; el vicepresidente de LLA, Martín Menem ; y el dirigente libertario Eduardo “Lule” Menem .

Tras la reunión, desde el PRO remarcaron que no se abordaron cuestiones electorales , aunque destacaron el acercamiento entre ambos espacios y lo definieron como un primer paso para construir confianza.

Los dirigentes coincidieron en la necesidad de sostener un trabajo conjunto para respaldar las reformas impulsadas por el Gobierno y evitar un eventual retroceso en el rumbo político.

“Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo. Por eso, esta dinámica de trabajo continuará con reuniones periódicas cada 15 días”, señalaron los participantes de la cumbre.

En ese marco, también repasaron la agenda parlamentaria de los próximos meses, con el objetivo de avanzar en los proyectos de reforma que el oficialismo considera prioritarios.

La definición de Fernando de Andreis

Al finalizar el encuentro, Fernando de Andreis destacó el clima de la reunión y remarcó la importancia de generar un canal de diálogo permanente entre el PRO y LLA.

“Fue una muy buena reunión, un muy buen primer paso para construir confianza, compartiendo la mirada de que hay que blindar el cambio y que es fundamental no volver para atrás”, afirmó el dirigente del PRO ante la prensa.

Además, valoró especialmente el papel que tuvo el partido de Mauricio Macri en el Congreso durante los últimos años y señaló que durante la reunión hubo un reconocimiento hacia Cristian Ritondo y el expresidente por el acompañamiento brindado al Gobierno en el Parlamento.

El acuerdo para volver a encontrarse cada dos semanas marca así un nuevo capítulo en la relación entre el PRO y La Libertad Avanza, en momentos en que ambos espacios buscan ordenar su vínculo político y parlamentario.