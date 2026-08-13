Prestadores mineros de Iglesia detectaron más empresas foráneas y buscan mejorar la competitividad

Los prestadores mineros de Iglesia ya trabajan sobre el escenario que abrirá la llegada de nuevos proyectos de gran escala al departamento. Con Vicuña como uno de los principales motores de inversión de los próximos años, la Cámara de Prestadores Mineros Iglesianos (CAPRESMI) busca que las empresas de la zona estén preparadas para aprovechar las nuevas oportunidades de negocios que generará el crecimiento de la actividad.

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Así lo explicó su presidente, Gabriel Paredes, durante una entrevista con Radio Colón, en la que destacó el impacto que tendrán las inversiones y las obras asociadas al desarrollo minero. "Permanentemente estamos tratando nosotros de ver esas posibilidades y pidiendo, por supuesto, ser involucrados en ese aspecto", señaló.

Paredes explicó que CAPRESMI trabaja junto con otras cámaras de la comunidad para detectar oportunidades y anticiparse a las necesidades que tendrá el nuevo escenario productivo.

En ese contexto, el dirigente señaló que la cámara viene observando un movimiento creciente de empresas interesadas en convertirse en proveedoras de la actividad minera en Iglesia.

Consultado específicamente sobre la presencia de firmas que no son de San Juan, Paredes confirmó que ya detectaron ese fenómeno. "Sí, en ese aspecto nosotros lo hemos detectado", afirmó.

Según explicó, se trata de empresas provenientes de otras provincias e incluso de otros países que buscan "poner un pie en San Juan". Para CAPRESMI, este escenario representa también la necesidad de fortalecer la estructura empresarial departamental y aprovechar las herramientas que existen para favorecer la participación de los proveedores sanjuaninos.

En ese sentido, Paredes destacó especialmente la reciente ley de proveedores, a la que consideró "muy importante" como respaldo para las empresas locales.

La posición de CAPRESMI apunta a que, dentro del proceso de expansión de la actividad minera, tengan especial protagonismo las empresas de la comunidad cercana a los proyectos y luego las del resto de San Juan. "Entendemos que en un primer desarrollo debe ser la comunidad más cercana al yacimiento y después, por supuesto, todo el Gran San Juan", sostuvo.

El desafío de profesionalizar a las empresas

Para que esa participación sea posible, Paredes consideró que el sector necesita dar un salto en materia de profesionalización.

El presidente de CAPRESMI explicó que la actual conducción lleva tres meses de gestión y que durante ese período identificó distintos niveles de desarrollo entre las empresas que integran la cámara. "Hay distintos escalones, por así decirlo, de nuestros proveedores. Hay unos que están más desarrollados que otros", explicó.

Por eso, uno de los principales objetivos de la entidad es avanzar en la profesionalización de sus integrantes y acercarlos a herramientas que les permitan mejorar su capacidad productiva.

Entre ellas mencionó el acceso al sistema crediticio y la incorporación de nuevas tecnologías. "Inteligencia artificial, acercamiento al sistema crediticio", enumeró Paredes, al remarcar que existe conocimiento y herramientas que todavía deben ser incorporados por parte de algunas empresas.

El objetivo es que los prestadores locales puedan responder a las exigencias de proyectos cada vez más grandes y competir en condiciones adecuadas con las compañías que participan del nuevo escenario minero.

"Necesitamos satisfacer nosotros esa necesidad urgentemente para estar a la altura y competir de igual a igual con algunas otras empresas que vienen y se quieren instalar acá en Iglesia", afirmó.

Más conectividad para acompañar las inversiones

El desarrollo de infraestructura aparece como otro de los puntos centrales para los prestadores iglesianos. Paredes destacó el proyecto de conectividad vial entre el puente de Albardón y Villicum y consideró que una mejor conexión con el departamento será clave tanto para facilitar la actividad de las empresas existentes como para generar condiciones atractivas para nuevas inversiones.

"Necesitamos un poco más de conectividad para atraer de verdad a esas empresas que quieran hacer inversión acá", señaló.

También mencionó el avance del parque industrial de Iglesia, que permitirá disponer de terrenos y servicios para las compañías interesadas en instalarse en el departamento.