Caputo anticipó que a través del RIGI habrá inversiones por hasta 50.000 millones de dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró este miércoles que el Gobierno prepara nuevos anuncios vinculados al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por hasta 50.000 millones de dólares . El funcionario sostuvo que el ingreso de capitales permitirá garantizar un mayor flujo de dólares durante los próximos años y contribuirá a sostener el crecimiento económico.

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Caputo realizó las declaraciones durante el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba , donde expuso ante empresarios y repasó las perspectivas económicas del país. En ese marco, anticipó que próximamente se conocerán nuevos proyectos de gran escala.

“Esto es solamente de los RIGI que hemos aprobado, que son un tercio de la totalidad. En breve se van a enterar de que son un cuarto porque van a venir alguno que otro RIGI por hasta USD 50.000 millones”, afirmó.

Según los datos difundidos por el propio ministro, hasta el momento fueron presentados 43 proyectos bajo el RIGI por 148.229 millones de dólares , mientras que el Gobierno aprobó 23 iniciativas por un total de 49.766 millones de dólares .

Durante su exposición, el ministro también se refirió a las elecciones presidenciales de 2027 y rechazó la posibilidad de que ese escenario genere nuevas turbulencias en el mercado cambiario.

“La gente y nosotros somos optimistas; 2027 será muy positivo”, aseguró Caputo. En esa línea, destacó el crecimiento esperado del flujo de divisas y sostuvo que el ingreso de inversiones permitirá evitar problemas cambiarios similares a los registrados en otros períodos.

“El flujo de dólares es cada vez más alto, esto garantiza que no vamos a tener problemas en el tipo de cambio, como supimos tener en el pasado, van a estar entrando muchas más inversiones”, señaló.

Críticas al “miedo” que dejó el corralito

Otro de los ejes de su discurso fue la desconfianza que, según Caputo, todavía existe entre los argentinos hacia el peso, los bancos y las instituciones. El ministro vinculó esa situación con las sucesivas crisis económicas y con el impacto que tuvo el corralito, ocurrido hace 25 años.

“Nos han estado haciendo bullying por años”, sostuvo frente a los empresarios.

Caputo planteó que el temor de los argentinos hacia la moneda nacional no responde a una característica cultural, sino a las consecuencias de decisiones políticas y económicas acumuladas durante décadas.

“Argentina nunca evitó una crisis, Argentina siempre que tuvo una situación económica complicada cayó en crisis”, afirmó. Para el funcionario, detrás de cada crisis económica existió una decisión política de no abordar los problemas estructurales.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno trabaja en “reconstruir el país” luego de un período que calificó como de fuerte deterioro económico e institucional.

La industria y la apuesta por más infraestructura

Caputo también volvió a cuestionar el desempeño de la industria durante administraciones anteriores. Según planteó, el sector cayó un 10%, pese a los subsidios y a los precios internos más elevados que en otros países.

El ministro extendió su crítica al comercio y la construcción y cuestionó el destino de los recursos utilizados durante esos años. Según afirmó, se destinaron cerca de 15 puntos del PBI y, pese a ese nivel de gasto, el país no logró una mejora equivalente en infraestructura.

De cara al futuro, Caputo anticipó que Argentina tendrá en los próximos dos años un fuerte crecimiento de la infraestructura, principalmente a partir de las concesiones de rutas nacionales a privados y de acuerdos con las provincias para conseguir financiamiento de organismos multilaterales.

En ese punto, destacó su relación con los gobernadores, incluso aquellos pertenecientes a la oposición. “Trabajo bárbaro con los gobernadores y son todos de la oposición. No hay problema, mientras que el objetivo sea el que le vaya mejor a los argentinos está perfecto”, afirmó.

La relación con los mandatarios provinciales forma parte de una nueva etapa en el rol político de Caputo, quien en los últimos meses comenzó a tener una participación más activa en las negociaciones del Gobierno y a recorrer distintas provincias.

En ese marco, este jueves viajará a Catamarca junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, como parte de la agenda que el Ejecutivo desarrolla en el interior del país.