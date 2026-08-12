La Justicia embargó el departamento de San José 1111 y otras propiedades de Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N° 2, a cargo de la causa Vialidad, ordenó embargar un conjunto de propiedades y activos comerciales, entre los que está el departamento de la calle San José 1.111 en el que cumple su prisión domiciliaria la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

"Justicia por Gemma", la convocatoria en San Juan a una semana y media de la tragedia en Chimbas

La Justicia le ordenó al Gobierno nacional reparar de forma inmediata tres rutas nacionales en Santa Fe

La resolución judicial se enmarca en los avances de la Justicia sobre la recuperación de 685.000 millones de pesos fijados como el monto del perjuicio patrimonial al Estado por las maniobras de corrupción con la obra pública.

Cabe resaltar que esta medida no implica un remate inmediato de las propiedades ni altera la titularidad de los bienes, sino que establece su indisponibilidad jurídica para evitar transferencias o gravámenes mientras se define el decomiso final, según remarcó el Tribunal en su resolución.

Los jueces del caso Vialidad ya avanzaron con una primera etapa de decomiso sobre 111 bienes que están siendo tasados. Esta segunda fase en la que ahora se ordenaron los embargos había sido impulsada en febrero por los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani. Todavía no se recuperó ni un solo peso de la corrupción.

El fallo del TOF N°2 también alcanzó a un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera ubicados en el Complejo Madero Center del barrio porteño de Puerto Madero que la familia Kirchner posee a través de sociedades comerciales.

En la provincia de Santa Cruz se embargaron múltiples terrenos y edificaciones. Dentro de este listado figura el predio donde se emplaza el Hotel La Aldea del Chaltén, ubicado en esa localidad patagónica

Asimismo, se incluyeron inmuebles en El Calafate y Río Gallegos, entre los que está el chalet de la expresidenta situado en la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner y otras viviendas ubicadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso ratificaron y fundamentaron la extensión de las medidas hacia los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, quienes no resultaron condenados en este expediente.

Además, recordaron que en la sentencia de Vialidad se probó que las maniobras defraudatorias generaron beneficios económicos directos para el empresario Lázaro Báez e indirectos para toda la familia Kirchner. El juicio demostró una estrecha relación comercial donde las firmas de Báez alquilaron, construyeron y explotaron los hoteles familiares a través de las sociedades Los Sauces y Hotesur, según se desprende del fallo.

Por otra parte, el Tribunal dispuso medidas sobre bienes pertenecientes a las empresas constructoras vinculadas a la corrupción con la obra pública. Se ordenó el embargo de cuatro inmuebles de la firma Kank y Costilla. De igual modo, se procedió contra una propiedad en Río Gallegos que Lázaro Báez adquirió a finales de 2005 mediante una cesión de derechos ajena a un proceso sucesorio previo.

Los magistrados ordenaron la reinscripción de los embargos sobre varios vehículos particulares de los condenados: un Honda CR-V de Cristina Fernández de Kirchner; un Ford Mondeo, un BMW 630, un Chrysler Coupe y un Torino de Lázaro Báez; un bote y un Chevrolet Meriva de José López; una Land Rover Defender de Mauricio Collareda; una Dodge Journey de José Raúl Santibáñez y un Fiat 600 de Nelson Periotti.

Finalmente, la justicia requirió al Banco Galicia que responda de forma urgente, en un plazo de 24 horas, sobre el estado de una caja de seguridad y dos cuentas de ahorro, una en pesos y otra en dólares, pertenecientes a Florencia Kirchner. Esta solicitud se realizó bajo apercibimiento de ley ante los reiterados incumplimientos previos por parte de la entidad financiera a los pedidos de informes cursados por el TOF N° 2.

Ocurre que el fiscal general Diego Luciani pidió que los 5.656.134 dólares que la hija de la expresidenta tiene embargados en ese banco también integren la lista de bienes a recuperar.

El listado completo

De los 141 bienes identificados por los fiscales en este segundo tramo de la ejecución, estos son los embargos que ordenó el Tribunal:

I. Inmuebles de las firmas Los Sauces S.A. y Hotesur S.A. (cuyas acciones pertenecen a Máximo y Florencia Kirchner)

1. Un departamento en la calle San José 1111, piso 2, depto. D, CABA (Matrícula FRE 12-759/05).

2. Un dúplex en el Complejo Madero Center, CABA (Matrícula 21-86/440).

3. Siete cocheras en el Complejo Madero Center, CABA

4. Un departamento en el Complejo Madero Center, CABA (Matrícula 21-86/126).

5. Una baulera en el Complejo Madero Center, CABA (Unidad complementaria CCCXCIII).

6. Un terreno en Calle 3850, Manzana 670, El Calafate, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 3312).

7. Un inmueble en Alvear 395, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 1574).

8. Un inmueble en Moreno 882, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 5026).

9. Un terreno de 1961,80 m² donde se emplaza el Hotel La Aldea Del Chaltén, El Chaltén, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 3645).

10. Un inmueble en Av. Costanera Pte. Néstor Kirchner 3233, El Calafate, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 3369).

11. Un inmueble en Calle 25 de Mayo 66, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 6733).

12. Un inmueble en Mascarello 441, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 7071).

13. Tres departamento/unidad en el Departamento III, Lago Argentino, Provincia de Santa Cruz

II. Inmuebles de la firma Kank y Costilla S.A.

- Un inmueble adquirido el 16 de abril de 2005 (Matrícula 83.713).

- Un inmueble en Barrio Humberto Beghin 4383, Menéndez Belarmino, Provincia del Chubut (Matrícula [03-6] 33.169).

- Un inmueble en Manzana 137, Las Heras, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 13.153).

- Un inmueble en Manzana 633 A, Parcela 1, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 29.741).

III. Inmuebles de la firma Loscalzo y Del Curto S.R.L.

- Un inmueble en Manzana 116, Solar A, Parcela 10, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 9.585).

- Un inmueble en Manzana 86, Parcela 14-e, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 28.475).

IV. Propiedades de Lázaro Antonio Báez

- Un inmueble en la calle Asturias 527, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 10.248).

- Un inmueble en Lote 20 “f”, Sección G-3, Fracción A, Alto Río Senguer, Provincia del Chubut (Matrícula [05-02] 94.619).

V. Propiedades de José Francisco López

- Un inmueble en Chicligasta, Los Gucheas, Provincia de Tucumán (Matrícula Z-03383).

- Un inmueble en Chicligasta, Concepción, Provincia de Tucumán (Matrícula Z-10848).

VI. Inmuebles de otros imputados

- Un inmueble en Barrio Paso de los Andes, lote 4, manzana 18, Departamento Capital, Provincia de Córdoba (Matrícula 223.361).

- Una cochera en la calle Bolívar 380/384, Barrio Centro, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba (Matrícula 15119/273).

VII. Vehículos y embarcaciones

- Honda CR-V EXL (Dominio IFU 999), de titularidad de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner.

- Ford Mondeo Titanium 2.0L (Dominio LSJ 212), de titularidad de Lázaro Antonio Báez.

- BMW 630 CS (Dominio SZN 360), de titularidad de Lázaro Antonio Báez.

- Chrysler Coupe GTX (Dominio WJO 725), de titularidad de Lázaro Antonio Báez.

- Torino GS (Dominio XIW 830), de titularidad de Lázaro Antonio Báez.

- Chevrolet Meriva GLS 1.8 (Dominio FEI 444), de titularidad de José Francisco López.

- Land Rover Defender 110 (Dominio DDJ 713), de titularidad de Mauricio Collareda.

- Dodge Journey SXT 2.4 (Dominio OLS 772), de titularidad de José Raúl Santibáñez.

- Fiat 600 (Dominio C0591079), de titularidad de Nelson Guillermo Periotti.

- Bote motor “ARAMAR” (Matrícula 050622 REY, motor Yamaha), de titularidad de José Francisco López.