La Justicia le ordenó al Gobierno nacional reparar de forma inmediata tres rutas nacionales en Santa Fe

El estado de la infraestructura vial vuelve a ocupar el centro de la escena judicial en el país. En las últimas horas, la Justicia dictó un fallo de fuerte impacto político e institucional en el que le ordena al Gobierno nacional ejecutar de manera inmediata las obras de reparación y mantenimiento de tres trazas viales de jurisdicción federal que atraviesan la provincia de Santa Fe, las cuales presentan un deterioro alarmante y representan un peligro constante para los conductores.

La clase magistral de Olivares Yapur en la Católica de Cuyo: el legado de su padre y el futuro de la Justicia

"Justicia por Gemma", la convocatoria en San Juan a una semana y media de la tragedia en Chimbas

La medida responde a los reclamos acumulados por la falta de obras de bacheo, señalización y repavimentación, una problemática que generó numerosos accidentes y fuertes cuestionamientos por parte de usuarios, transportistas y autoridades locales.

La medida alcanza a la ruta nacional 33 entre Rufino y Firmat, a la ruta 8 desde Maggiolo hasta Wheelwright y al tramo de la ruta 7 que atraviesa el sur de la provincia.

La situación de la ruta 33 es particularmente preocupante, durante la época de cosecha circulan por ese corredor unos 15.000 camiones diarios. “Siete provincias descargan su producción por la 33 para ir al puerto de Rosario”.

El dictamen judicial pone el foco en corredores clave para la producción y el tránsito pesado que conecta el centro y el norte del territorio santafesino con el resto del país. Ante el cuadro de abandono denunciado, el tribunal exigió a las áreas competentes del Poder Ejecutivo la implementación urgente de un plan de contingencia y reparación integral.

Los magistrados remarcaron que el Estado nacional tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad en las rutas bajo su órbita, advirtiendo que la desidia en el mantenimiento vial vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos que transitan diariamente por esas vías.

Impacto en la producción: Las rutas afectadas son arterias fundamentales para el traslado de la cosecha agroexportadora y el movimiento industrial de la región núcleo, por lo que su deterioro no solo afecta la seguridad vial sino también la competitividad logística.

Exigencia de plazos: Con este fallo, el Gobierno queda con un margen de acción acotado para dar respuestas concretas y destinar los fondos necesarios para revertir el estado de abandono de los corredores viales cuestionados.