Insólito operativo: cultivaba hongos alucinógenos en su casa, el olor delató el invernadero y terminó detenido

Una investigación iniciada a partir de denuncias de vecinos derivó en un importante operativo de la Policía Federal Argentina.

Un fuerte e intenso olor nauseabundo que invadía las inmediaciones de una vivienda en el partido bonaerense de Escobar encendió las alertas vecinales y desencadenó un operativo policial que terminó con la desarticulación de un invernadero clandestino y la detención de su responsable.

Lo que comenzó como una queja cotidiana de los habitantes de la zona por una pestilencia imposible de ignorar derivó en el hallazgo de una compleja estructura montada para la producción y cosecha de sustancias prohibidas.

El llamado de los vecinos y el allanamiento Los vecinos cansados de soportar los emanaciones fétidas que salían persistentemente de la propiedad, los residentes realizaron reiteradas denuncias ante las autoridades locales. Con los elementos reunidos, la Justicia libró una orden de allanamiento para el domicilio señalado.

Al ingresar al inmueble, los efectivos policiales se conmovieron al constatar que el inusual aroma provenía de un sistema de cultivo indoor de alta complejidad. En el lugar se incautaron frascos, sustratos especiales, sistemas de iluminación artificial, ventilación controlada y una gran cantidad de hongos alucinógenos en distintas etapas de desarrollo y listos para su comercialización.

El factor clave delator: La descomposición orgánica propia de los procesos de cultivo de hongos en espacios cerrados sin la correcta filtración de aire generó el hedor que alertó a todo el vecindario.