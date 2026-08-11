Prevención: exigen al Gobierno nacional precisiones sobre el estado del Sistema de Alerta Temprana

A raíz de la profunda conmoción generada en la región tras el reciente y destructivo terremoto registrado en Colombia, la atención sobre los mecanismos de prevención y respuesta ante catástrofes naturales volvió al centro del debate parlamentario. En las últimas horas, ingresó formalmente a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución que le exige al Poder Ejecutivo detallar el estado actual del Sistema de Alerta Temprana (AlertAR) y los plazos previstos para su plena operatividad con alcance nacional.

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El diputado nacional de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe el estado de implementación del Sistema de Alerta Temprana AlertAR , los plazos previstos para alcanzar cobertura nacional y las capacidades con las que cuenta la Argentina para detectar, medir y alertar a la población frente a sismos y otras catástrofes.

Gutiérrez solicitó conocer si el Gobierno analiza implementar un Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana que permita advertir a la población antes de la llegada de las ondas sísmicas de mayor capacidad destructiva.

La iniciativa surge en un contexto donde especialistas y legisladores advierten sobre la necesidad vital de contar con herramientas tecnológicas eficientes que permitan anticiparse a eventos sísmicos y minimizar el impacto sobre la población.

El sistema impulsado apunta a utilizar la tecnología de difusión celular (Cell Broadcast), un mecanismo capaz de enviar advertencias de emergencia directamente a las pantallas de los teléfonos móviles compatibles que se encuentren en un área geográfica determinada, sin necesidad de que los usuarios deban descargar aplicaciones previas.

El texto presentado en el Congreso solicita información precisa sobre diversos ejes clave vinculados a la seguridad ciudadana y la gestión de riesgos:

Grado de avance y plazos: Requerimiento de fechas concretas para alcanzar una cobertura efectiva en todo el territorio argentino, especialmente en regiones de alta vulnerabilidad sísmica.

Articulación institucional: Detalles acerca de la integración tecnológica de AlertAR con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME) y las distintas empresas de telecomunicaciones.

Margen de respuesta: Especificaciones sobre el tiempo estimado entre la detección técnica de una amenaza natural y la recepción