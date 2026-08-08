"Justicia por Gemma", la convocatoria en San Juan a una semana y media de la tragedia en Chimbas

Convocatoria de allegados y colectivos sociales organizan una movilización en el centro sanjuanino para exigir justicia y reclamar mayor eficacia en la protección a las víctimas.

A diez días del trágico femicidio de Gemma Giselle Álvarez —la trabajadora de la salud asesinada de múltiples puñaladas en el departamento Chimbas—, familiares, amigos y distintas organizaciones de la sociedad civil convocaron a una marcha pacífica en la Plaza Laprida para exigir justicia y visibilizar el repudio contra la violencia de género en la provincia.

La convocatoria busca reunir a la comunidad sanjuanina para mantener vivo el pedido de justicia por Gemma, cuyo crimen dejó en evidencia la extrema vulnerabilidad de las víctimas a pesar de las alertas y denuncias previas realizadas en la Justicia.

El aberrante hecho ocurrió el pasado 30 de julio. Conforme al avance de la investigación judicial, Gemma había denunciado en reiteradas oportunidades a su expareja, Matías Exequiel Marín, por hostigamiento y episodios de violencia.

Los informes preliminares de la autopsia confirmaron que Gemma recibió 31 puñaladas, un nivel de violencia letal que conmocionó a toda la provincia.