"Justicia por Gemma", la convocatoria en San Juan a una semana y media de la tragedia en Chimbas

A diez días del trágico femicidio de Gemma Giselle Álvarez —la trabajadora de la salud asesinada de múltiples puñaladas en el departamento Chimbas—, familiares, amigos y distintas organizaciones de la sociedad civil convocaron a una marcha pacífica en la Plaza Laprida para exigir justicia y visibilizar el repudio contra la violencia de género en la provincia.
La convocatoria busca reunir a la comunidad sanjuanina para mantener vivo el pedido de justicia por Gemma, cuyo crimen dejó en evidencia la extrema vulnerabilidad de las víctimas a pesar de las alertas y denuncias previas realizadas en la Justicia.
El aberrante hecho ocurrió el pasado 30 de julio. Conforme al avance de la investigación judicial, Gemma había denunciado en reiteradas oportunidades a su expareja, Matías Exequiel Marín, por hostigamiento y episodios de violencia.
Los informes preliminares de la autopsia confirmaron que Gemma recibió 31 puñaladas, un nivel de violencia letal que conmocionó a toda la provincia.
El grito de la comunidad en las calles
La movilización prevista en la Plaza Laprida tiene como consigna principal interpelar a los poderes del Estado sobre la efectividad de las medidas de protección vigentes. Bajo la premisa de que se trató de un hecho evitable, los allegados a la víctima exigen una respuesta ejemplar de la Justicia sanjuanina para que el femicida reciba la pena máxima y no queden cabos sueltos en la prevención de delitos de género.