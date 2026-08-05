Justicia por Cristian Castro en San Juan: familiares rechazaron la condena de 4 años a "El Judas" y exigieron la "pena máxima"

La calma en los pasillos de los Tribunales de San Juan se vio interrumpida por el desesperado grito de justicia de la familia de Cristian Andrés Castro (32). Luego de conocerse la sentencia contra Mario Josué Ríos, alias "El Judas", quien recibió una pena unificada de cuatro años de prisión efectiva, los allegados de la víctima se manifestaron para expresar su total disconformidad con un fallo que consideraron insuficiente.

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El caso, que se resolvió mediante un juicio abreviado —un acuerdo entre la fiscalía y la defensa para evitar un juicio largo a cambio de una pena acordada—, dio un giro que indignó a la familia: la calificación legal cambió de homicidio simple a homicidio preterintencional. Este tecnicismo judicial se aplica cuando el agresor tiene la intención de provocar una lesión, pero no de causar la muerte.

En este caso, la Justicia consideró que Ríos quiso lastimar a Castro con un piedrazo, pero no asesinarlo. Esta decisión se basó en una autopsia poco concluyente, que mencionaba una infección por meningitis bacteriana como factor que complicó el cuadro tras la lesión cerebral.

Frente a DIARIO DE CUYO , cuatro voces fundamentales relataron el horror vivido y la desolación actual. Roxana Córdoba, la mamá de Cristian, fue la primera en alzar la voz, afirmando que "cuatro años no es nada". "Queremos que el juez y los fiscales escuchen. Han quedado nietos huérfanos porque le quitaron la vida", sentenció con dolor.

Leticia Espín, expareja y madre del hijo de la víctima, expuso el trauma psicológico que atraviesa su nene de 10 años, quien presenció la agonía de su padre tras el ataque. "Mi hijo todavía tiene inicio en la noche y no puede dormir porque lo vio agonizando", relató visiblemente afectada.

Rolando Castro, papá del fallecido, manifestó su frustración por no haber sido recibidos por las autoridades judiciales. "Venimos a pedir ser escuchados y que den la cara. Él es un asesino y vino con toda la intención de matar", expresó con firmeza.

Yamila Olivares, tía de Cristian, cerró los testimonios recordando que Ríos no solo atacó a Cristian, quien estaba en muletas y no podía defenderse, sino que también hirió gravemente al hermano de la víctima. Aseguró que el delincuente gritaba que "iba a matar a alguien" mientras escapaba de la policía.

Para la familia, no hubo falta de intención. Consideraron que la piedra fue "el arma" utilizada para matar y exigen que la justicia sea "justa" y aplique una pena que realmente refleje la pérdida de una vida joven dentro de su propio hogar.