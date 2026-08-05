    • 5 de agosto de 2026 - 10:22

    Falleció el motociclista de 21 años que había protagonizado un brutal choque en Santa Lucía

    Juan Eduardo Gordillo permanecía internado en estado crítico desde el domingo, cuando sufrió un violento siniestro vial en la intersección de avenida Libertador y Lateral de Circunvalación.

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    Hospital Rawson. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tragedia volvió a golpear a las calles de San Juan. Juan Eduardo Gordillo, el joven motociclista de 21 años que había resultado gravemente herido en un violento choque ocurrido el pasado domingo en Santa Lucía, murió este martes por la noche luego de permanecer tres días internado en estado crítico en el Hospital Rawson.

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    Desde el centro de salud confirmaron que el fallecimiento se produjo alrededor de las 21, como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el siniestro. El hecho ocurrió cerca de las 17:30 del domingo, en la transitada esquina de avenida Libertador San Martín y el Lateral Este de Circunvalación.

    De acuerdo con la investigación que lleva adelante la UFI Delitos Especiales, un Fiat Mobi conducido por una mujer de 30 años circulaba por Libertador, de oeste a este, cuando por motivos que aún son materia de investigación impactó contra una motocicleta Motomel 125 cc que era guiada por Gordillo.

    Según las primeras pericias, el motociclista avanzaba por el lateral Este de Circunvalación en sentido sur-norte e intentaba cruzar la avenida al momento del impacto. La violencia de la colisión hizo que el joven saliera despedido de la moto y terminara cayendo sobre el parabrisas de un Mercedes-Benz que transitaba por avenida Libertador en sentido contrario y que quedó involucrado de manera circunstancial en el siniestro.

    Tras el accidente, personal de emergencias trasladó de inmediato a Gordillo al Hospital Rawson. Si bien ingresó consciente, los médicos constataron que presentaba un grave traumatismo de cráneo y otras lesiones de consideración.

    Su estado de salud se agravó con el correr de las horas y, pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció este martes por la noche.

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