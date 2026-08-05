Qué dice la autopsia de Tahiel, el nene que murió en la planta de líquidos cloacales

Se supieron los primeros datos de la autopsia de Tahiel Herrera , el nene de 6 años que murió durante la noche de este martes en la planta del EPAS ubicada del barrio Confluencia, en Neuquén .

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Según confirmó fiscalía, la causa de la muerte del niño fue por "asfixia por sumersión" . Agregaron que resta "analizar las cámaras, los testimonios y las pericias para ver los próximos pasos en la investigación".

Un video permitió reconstruir los primeros minutos del ingreso del niño de 6 años a la planta del EPAS en el barrio Confluencia. Las imágenes muestran al pequeño entrando corriendo al predio, el momento en que un guardia de seguridad advierte su presencia y la posterior llegada de la madre.

El registro aportó nuevos elementos para la investigación sobre la tragedia ocurrida durante la noche del lunes, cuando el niño fue encontrado sin vida dentro de uno de los piletones de la planta de tratamiento de líquidos cloacales ubicada sobre la calle Tronador.

La secuencia comenzó a las 19:14:16. En ese momento, el niño atravesó el acceso y entró corriendo a las instalaciones del EPAS.

Apenas cruzó el portón, el pequeño subió rápidamente por unas escaleras. Al llegar a la parte superior, se detuvo durante unos segundos y miró hacia atrás, aparentemente para comprobar si alguien lo seguía. Luego se dirigió hacia la puerta de acceso a unas oficinas e intentó abrirla. Sin embargo, no logró ingresar. Ante esa situación, volvió a bajar las escaleras y continuó corriendo hacia el interior del predio.

Confirmaron la causa de muerte del nene que encontraron en la planta del EPAS y se conoció cómo ingresó al lugar



▪️ Según fuentes judiciales, el pequeño Tahiel falleció a causa de asfixia por sumersión, es decir ahogamiento.



▪️ El menor había ingresado a la planta Tronador… pic.twitter.com/jMCJ2gLCQy — Mejor Informado (@mejorinformado) August 4, 2026

Las imágenes permiten observar que el niño avanza sin detenerse por un sector de la planta. A pocos metros se encontraba un guardia de seguridad realizando una recorrida y, cuando advierte la presencia del pequeño, se dirigió hacia él y aparentemente intentó hablarle.

Sin embargo, el niño no se detuvo y continuó con su recorrido.

En tanto, el guardia comenzó entonces a seguirlo, aunque el pequeño siguió avanzando y no respondió a las indicaciones.

El guardia volvió al portón para buscar a un adulto

Al notar que el niño no le hacía caso, el vigilador cambió de dirección y regresó hacia el acceso principal. Según puede observarse en el registro, su intención habría sido localizar a una persona adulta que pudiera acompañarlo durante la búsqueda dentro de las instalaciones.

Poco más de un minuto después del ingreso del pequeño, aparece la madre. A las 19:15:32, el guardia la vio en las inmediaciones del portón y le comunicó que el niño se encontraba dentro del predio. También le señaló el sector hacia el cual debía dirigirse.

La mujer ingresó caminando y avanza hacia el lugar indicado por el trabajador de seguridad. La secuencia muestra así que transcurrieron un minuto y 16 segundos entre la entrada del niño y el momento en que el vigilador se encontró con la madre.

Las imágenes aportan nuevos datos a la investigación

El video resulta clave para establecer cómo ingresó el niño, cuál fue el recorrido que realizó durante sus primeros minutos dentro de la planta y cómo reaccionó el personal de seguridad al advertir su presencia. También permite precisar los horarios de la secuencia. El pequeño ingresó a las 19:14:16 y la madre fue orientada para entrar a las 19:15:32.

Las imágenes muestran que el portón se encontraba abierto al momento del ingreso y que el niño pudo avanzar rápidamente hacia el interior del predio. El registro también contradice parcialmente las primeras versiones que indicaban que el personal de seguridad había impedido el ingreso de la madre. En el fragmento al que accedió LM Neuquén se observa que el guardia le informó que el pequeño estaba dentro y le señaló hacia dónde debía dirigirse.

Sin embargo, todavía deberán analizarse las imágenes completas y otros elementos de prueba para determinar qué ocurrió después, cuánto tiempo transcurrió hasta que se activó el operativo de emergencia y cómo el niño llegó al sector de los piletones.

LM Neuquén