Femicidio en Mar del Plata: se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de Mailén Antonich

Los primeros resultados de la autopsia practicada a Mailén Antonich, la joven de 24 años asesinada en Mar del Plata, confirmaron que murió a causa de un paro cardíaco provocado por una hemorragia grave , originada por una profunda herida de arma blanca en el cuello.

El examen forense también determinó que la víctima presentaba múltiples heridas cortantes en distintas partes del cuerpo y lesiones compatibles con un intento de defensa en los brazos y las piernas, lo que refuerza la hipótesis de que intentó resistirse al ataque antes de ser asesinada.

Los resultados preliminares coinciden con las lesiones que presentaban Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), los dos hombres detenidos por el femicidio. Ambos fueron sometidos a revisaciones médicas, que constataron heridas compatibles con un forcejeo con la víctima. Este lunes serán indagados por el fiscal Carlos Russo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de Mar del Plata, quien lleva adelante la investigación.

En paralelo, el chofer que trasladó a Mailén hasta el balneario donde ocurrió el crimen se presentó voluntariamente en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), acompañado por un abogado, y quedó a disposición de la Justicia. Por el momento, no fue indagado.

Mailén Antonich era madre de dos niñas, de 1 y 6 años. El sábado 1 de agosto salió de su casa para asistir a una supuesta entrevista laboral en el Balneario Cero, ubicado entre Punta Mogotes y Waikiki.

Según denunció su familia, había sido contactada a través de Facebook por un hombre que le ofreció un empleo de limpieza en un hotel. Un chofer pasó a buscarla y la dejó en el lugar. La última señal de actividad de su teléfono fue a las 17.04, cuando publicó un estado de WhatsApp mostrando el ingreso al predio.

Al no regresar a su hogar y permanecer apagado su celular, sus familiares iniciaron una desesperada búsqueda. Una amiga logró recuperar la conversación mantenida por Facebook con quien le había ofrecido el supuesto trabajo, lo que permitió identificar el balneario.

Los familiares se dirigieron al lugar y, según relataron, advirtieron una actitud sospechosa de uno de los serenos. Poco después observaron a dos hombres quemando objetos dentro de un tambor metálico, por lo que llamaron al 911.

Cuando llegó la Policía, los sospechosos intentaron escapar entre los árboles, aunque fueron detenidos a pocos metros.

Durante el rastrillaje, los efectivos encontraron el cuerpo de Mailén detrás de una casilla utilizada por los serenos del complejo. Estaba desnuda, envuelta en una frazada y atada de pies y manos con cables. Muy cerca también hallaron un tambor metálico de 200 litros con restos de una incineración que continúa siendo peritado.

La Justicia intenta reconstruir qué ocurrió desde que la joven ingresó al balneario hasta el momento del crimen. Entre las medidas pendientes figuran el análisis de las cámaras de seguridad del predio, las pericias sobre los elementos secuestrados y las declaraciones indagatorias de los dos acusados.

La madre de la víctima aseguró que Mailén había aceptado la propuesta laboral porque necesitaba un empleo para sostener a sus dos hijas. "Salió a buscar trabajo para darles de comer, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso", expresó con profundo dolor.