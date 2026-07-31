    • 31 de julio de 2026 - 10:11

    Mar del Plata: encontraron un brazo humano en una playa céntrica y buscan más restos

    El hallazgo activó un operativo en la costa de Mar del Plata mientras la Justicia intenta esclarecer el caso.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia encabezó un operativo en la costa marplatense tras el hallazgo de una extremidad humana en la céntrica Playa La Perla. Los investigadores buscan más restos y esperan los resultados de ADN para identificar a la víctima.

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    Encontraron un brazo humano en una playa de Mar del Plata y desplegaron un operativo de búsqueda

    Un hallazgo generó conmoción en Mar del Plata. Autoridades encontraron un brazo humano en la zona de Playa La Perla y activaron un amplio operativo para intentar localizar más restos. La extremidad apareció el sábado pasado y, desde entonces, la Justicia trabaja para determinar a quién pertenecía y cómo ocurrió la muerte.

    La fiscal Constanza Mandagarán encabezó este jueves un nuevo rastrillaje en los sectores cercanos a los balnearios Alicante y Alfonsina, donde apareció el resto humano. Del operativo participaron efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), bomberos, personal de Prefectura Naval Argentina, buzos tácticos, instructores judiciales y perros especializados en búsqueda.

    Las autoridades recorrieron distintos puntos de la costa, aunque la jornada terminó sin nuevos hallazgos. Mientras tanto, los restos encontrados serán trasladados al Laboratorio de Genética Forense de la provincia de Buenos Aires, ubicado en Junín, donde los especialistas realizarán estudios de ADN para identificar a la víctima.

    Según las primeras evaluaciones, la extremidad presentaría características compatibles con una persona fallecida recientemente, aunque los investigadores esperan los resultados científicos para avanzar con mayores precisiones.

    La Justicia analizó si el hallazgo está relacionado con una desaparición

    Además de intentar identificar a la víctima, la fiscalía investiga si el hallazgo puede vincularse con una mujer desaparecida en Mar del Plata durante los últimos días. Esa hipótesis surgió luego de que trascendiera que la mujer habría dejado una carta en la que expresaba intenciones de quitarse la vida en una playa de la ciudad.

    Por el momento, los investigadores no confirmaron ninguna relación entre ambos casos y aguardan los resultados de los análisis genéticos para establecer si existe algún vínculo.

    La causa continúa bajo investigación mientras las autoridades mantienen abiertas distintas líneas para reconstruir lo ocurrido. La identificación de los restos será un paso clave para conocer la historia detrás del hallazgo y avanzar en el esclarecimiento del caso.

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